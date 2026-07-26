Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов рассказал 24 Каналу , что сегодня снова произошла ситуация, когда экономические интересы Дональда Трампа и, в частности, американского бизнеса совпали с необходимостью давления на Россию. Он объяснил, какую роль в этой ситуации играет Китай.

Трампу нужно устранить конкурентов

Леонов отметил, что Трамп в свою первую каденцию ввел санкции против "Северного потока-2". И тогда это заблокировало его строительство на время. Тогда очень продвигался американский сжиженный газ, который должен поставляться в Европу.

Почему Трампу выгодно усиливать давление на Россию: смотрите видео

На сегодняшний день, после войны в Иране, американские компании вышли на первое место в мире по поставкам нефти. Если между США и Ираном будет все же достигнуто какое-то соглашение, тогда Вашингтону, по мнению исполнительного директора Центра прикладных политических исследований "Пента", нужно будет устранить конкурентов.

И вот здесь на роль такого конкурента, которого нужно устранить, лучше подходит Кремль, поскольку это позволяет Трампу влиять одновременно на Китай и на Россию. Поэтому это может быть одной из подготовок к тому, чтобы усилить давление и на Пекин, и на Москву, объяснив американцам и прежде всего MAGA, почему это нужно делать.

– подчеркнул Александр Леонов.

Он добавил о важности того, что сейчас восстанавливается общенациональный консенсус в США по меньшей мере относительно давления на Россию.

Как отмечают в издании Axios, "адские санкции" сенатора Линдси Грэма могут проголосовать в Конгрессе США уже на следующей неделе. Известно, что, прежде всего, сенаторы проведут в Капитолии мемориальную церемонию в честь Линдси Грэма. В то же время сенатор Жанна Шахин выразила надежду, что санкции будут быстро приняты, потому что Украина наращивает темп на поле боя, а Россия продолжает терять свои позиции.

В издании отмечается, что законопроект набрал уже более 60 соавторов. После смерти Грэма его дважды перерабатывали, в частности, была снижена общая ставка вторичных пошлин с 500% до 100% и ограничено действие документа – вводить тарифы можно будет не более чем в 5 странах.