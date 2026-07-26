Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов розповів 24 Каналу, що сьогодні знову сталася ситуація, коли економічні інтереси Дональда Трампа і, зокрема, американського бізнесу збіглися з необхідністю тиску на Росію. Він пояснив, яку роль у цій ситуації грає Китай.

Трампу треба усунути конкурентів

Леонов зауважив, що Трамп у свою першу каденцію запровадив санкції проти "Північного потоку-2". І тоді це заблокувало його будівництво на певний час. Тоді дуже просувався американський скраплений газ, який мав би постачатися до Європи.

Чому Трампу вигідно посилювати тиск на Росію: дивіться відео

На сьогодні, після війни в Ірані, американські компанії вийшли на перше місце в світі з постачання нафти. Якщо між США та Іраном буде все ж досягнута якась угода, тоді Вашингтону, на думку виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень "Пента", треба буде усунути деяких конкурентів.

І от тут на роль такого конкурента, якого треба усунути, якнайкраще підходить Кремль, оскільки це дозволяє Трампу впливати одночасно на Китай і на Росію. Тому це може бути однією з підготовок до того, щоби посилити тиск і на Пекін, і на Москву, пояснивши американцям і насамперед MAGA, чому це треба робити,

– підкреслив Олександр Леонов.

Він додав про важливість того, що зараз відновлюється загальнонаціональний консенсус у США щонайменше щодо тиску на Росію.

Як зазначають у виданні Axios, "пекельні санкції" сенатора Ліндсі Грема можуть проголосувати у Конгресі США вже наступного тижня. Відомо, що насамперед сенатори проведуть у Капітолії меморіальну церемонію на честь Ліндсі Грема. Водночас сенаторка Жанна Шахін висловила сподівання, що санкції будуть швидко ухвалені, тому що Україна нарощує темп на полі бою, а Росія продовжує втрачати свої позиції.

У виданні зазначається, законопроєкт набрав вже понад 60 співавторів. Після смерті Грема його двічі переробляли, зокрема, було знижено загальну ставку вторинних мит із 500% до 100% та обмежено дію документа – вводити тарифи можна буде не більш ніж щодо 5 країн.