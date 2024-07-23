Это не скучные выборы, а борьба эмоций: что могут противопоставить демократы шоу Трампа

Политика в США постепенно превращается в шоу, о чем свидетельствует съезд Республиканской партии. На мероприятии Дональда Трампа в частности эмоционально поддержал известный рестлер Халк Хоган, который разорвал на себе майку.

Политолог Олег Лесной рассказал 24 каналу, что формат политического действа, который выбрал для себя Трамп, это не та политика, которая считается образцом. В то же время демократам придется искать соответствующие политические формы, чтобы не выглядеть на фоне Трампа скучными.

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Должны креативно подойти к выборам

Если кандидат от демократов потеряется рядом с ярким и эмоциональным Трампом, то он не сможет активно участвовать в борьбе за президентский пост. Он будет выглядеть как правильная леди или джентльмен, наблюдающий за тем, как проигрывает.

Поэтому демократы, вероятно, тоже будут включаться в такие игры, ведь по-другому нельзя. Трамп задает такие тренды, и обществу они заходят. У демократов осталось немного времени для того, чтобы создать настоящую конкуренцию Трампу на избирательной "сцене",

– отметил политолог.

Сегодня, по его мнению, мы наблюдаем не классические скучные выборы, а борьбу эмоций. Тот, кто сможет качественнее эксплуатировать эмоции избирателей и удерживать их высокий градус до последнего дня, тот и может одержать победу.

После покушения на Трампа, "мяч" был на стороне республиканцев. Однако сейчас он может перекатиться к демократам, и они тогда должны удержать инициативу и креативно подойти к избирательной кампании,

– отметил Олег Лесной.

Напомним, что 13 июля во время митинга в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. Однако экс-президент только получил повреждения уха.

Впервые после этого события он появился на публике 15 июля. Трамп с повязкой на ухе посетил съезд Республиканской партии в городе Милуоки, штате Висконсин, где его официально объявили кандидатом в президенты. Также он назвал имя кандидат на пост вице-президента США от Республиканской партии. Им стал сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.

. Также в съезд республиканцев принял участие рестлер Халк Хоган, призвавший поддержать экс-президента на выборах и демонстративно разорвал майку, под которой оказалась еще одна с фамилиями Трампа и Вэнса.