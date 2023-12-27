Пожелал гнить в аду вместе "со своей Украиной и Россией": Трамп оскандалился посланием на Рождество

45 президент США Дональд Трамп обратился со своим рождественским посланием. Трамп написал оскорбления в адрес действующего президента США Джо Байдена и специального прокурора Джека Смита, а также упомянул в своем обращении и Украину.

Дональд Трамп в своем Рождественском поздравлении в сети Truth Social пожелал неназванным "головорезам внутри страны "гнить в аду вместе со своей Украиной/Россией, Израилем/Ираном" и другими "проблемами", в которые он включил также электромобили.

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"Рождественское поздравление" Трампа

В своем посту вместе с пожеланием счастливого Рождества Трамп написал оскорбления в адрес президента Джо Байдена и специального прокурора Джека Смита. Последнего он назвал "сумасшедшим" и "неконтролируемым".

Смит расследует одно из четырех уголовных дел, выдвинутых против Трампа, а именно – о неправомерном обращении с государственными тайнами после того, как тот покинул Белый дом. Всего против Трампа выдвинуто 91 уголовное обвинение, ни одно из которых он не признает.

Рождественское послание Трампа – это еще одно полное образы высказывания, которым он пытается возложить ответственность за все возможные проблемы на "головорезов" в стране, под которыми он, вероятно, подразумевает своих политических оппонентов в Демократической (и некоторых в Республиканской) партии,

– отметил профессор Университета Бейлор в Техасе Сергей Куделя.

По его словам, ссылка на российско-украинскую войну вместе с многочисленными внутренними проблемами также означает, что война является определенным образом результатом американской политики – утверждение, сильно повторяющее тезисы российской пропаганды.

В то же время исполнительный директор Института Джорджа Буша и бывший высокопоставленный чиновник Госдепа Дэвид Креймер говорит, что трудно понять, что хотел сказать Трамп своим "Рождественским пожеланием", и что украинцам и так есть о чем волноваться. Он посоветовал не добавлять высказывания Дональда Трампа в этот список.

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