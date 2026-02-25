Руководитель Управления криминальной разведки и основатель УБОП Украины Валерий Кур объяснил 24 Каналу, что нужно разработать стратегический план с открытой и секретной частями, сигнализируя врагам, что как бы трудно ни было, Украина выдержит.

Как личные черты Трампа повлияли на безопасность Украины?

В конце 1990 годов я лично встретил Трампа в Атлантик-сити на спортивных соревнованиях, где выступали украинцы. Мои коллеги из ФБР уже тогда характеризовали его как авантюриста и мошенника, который хвастался миллиардом и давил на Forbs, чтобы те публично подтвердили его статус миллиардера – и все прекрасно понимали, что это блеф,

– рассказал Кур.

Коллеги Кура рассказали о любимом адвокате Трампа – знаменитого Роя Маркуса Кона по прозвищу "Собака", чья репутация красноречиво характеризует его питомца.

Мэриэнн Трамп Берри – родная сестра Трампа и авторитетная юристка с безупречной карьерой прокурора и судьи – называла собственного брата лжецом, нарциссом и человеком с психическими отклонениями.

Еще до его избрания президентом она публично предостерегала американцев от этого выбора, понимая, что Россия активно помогает Трампу. Она умерла, но ее слова, по мнению Кура, остаются весомым свидетельством.

Дэвид Уильям Десмонд племянник Трампа – специалист в области психологии – боится публично говорить то, что знает о дяде.

В отличие от Второй мировой, когда США защищали жертву агрессии, сегодня Трамп фактически открыл второй фронт – на стороне агрессора и против жертвы.

"Вывод один: надо ждать и параллельно готовить стратегический план действий для сил обороны из двух частей – открытой, официальной, и совершенно секретной. А после Трампа, кто бы ни стал следующим президентом США, он точно не будет служить Путину", – отметил Кур.

