14 ноября в Мар-а-Лаго прошла свадьба у финансиста Майкла Уилкерсона, известного книгами об "американской исключительности". В разгар празднований в отеле без приглашения появился Трамп, передает 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

Что Трамп делал на свадьбе у Уилкерсона?

Политик начал разговаривать с молодоженами о потусторонней жизни и как "может попасть в рай". Во время беседы Трамп отвлекся, увидев правого радиоведущего Эрика Метаксаса, и начал кричать, что именно он "проведет его на небеса".

Метаксас, который является преданным сторонником нынешнего президента США, сказал, что свадьба его друга не лучшее место для разговоров о потусторонней жизни. Он добавил, что когда-нибудь с удовольствием обсудит этот вопрос с президентом, но не на празднике.

Справка: Эрик Метаксас известен своими христианскими текстами, биографиями исторических фигур и более 30 детскими книгами, включая две о Трампе. Ранее он утверждал, что результаты выборов 2020 года были сфальсифицированы, а также якобы ударил протестующего против Трампа.

Также Трамп также также похвалил молодоженов. Он пошутил, что хочет использовать фото пары в рекламе отеля.

Появление президента вызвало разную реакцию: сторонники Метаксаса были в восторге, а другие критиковали Трампа, говоря, что он не должен был вмешиваться в частный праздник.

К слову, это не первый случай, когда Трамп обсуждает рай публично. В августе он заявил, что "может не попасть в рай", и что слышал, будто "у него не лучшие перспективы".

Он также говорил, что хочет "быть хорошим", чтобы "доказать Богу", что заслуживает "следующий шаг".

Впоследствии он признался журналистам на борту Air Force One: "Не думаю, что что-то может провести меня в рай. Возможно, я не очень подхожу для рая".

Президент даже сказал: "Я, возможно, уже в раю прямо сейчас, когда мы летим на борту Air Force One. Не уверен, что вообще смогу туда попасть".

Справка: Трамп имеет привычку появляться на свадьбах и собраниях без приглашения. В 2021 году он вмешался на свадьбу в Мар-а-Лаго, чтобы пожаловаться на Иран, а в 2023 году – на собрание в своем гольф-клубе в Нью-Джерси, всего через несколько часов после того, как заявил в суде, что не виноват в попытках отменить результаты выборов 2020 года.

Как Трамп снова оказался в центре скандала из-за "файлов Эпштейна"?

Американские конгрессмены обнародовали более 20 тысяч страниц документов из наследия Джеффри Эпштейна, осужденного секс-преступника, который умер в 2019 году.

Среди материалов есть упоминания о Дональде Трампе. В переписке 2011 года Эпштейн утверждает, что Вирджиния Джуффре, которая в 2025 году покончила с собой, часами проводила время с Трампом. В то же время Джуффре никогда не обвиняла Трампа в противоправных действиях.

Также в документах есть переписка Эпштейна с журналистом Майклом Вулфом в 2015 – 2019 годах, где во время предвыборной кампании Трампа Вулф советовал или нанести вред кандидату, или спасти его от скандала для политического долга.

В октябре 2016-го Вулф предлагал Эпштейну интервью, что "добьет Трампа навсегда".

Белый дом назвал действия демократов "фейковой кампанией", подчеркнув, что Трамп еще в 2000-х выгнал Эпштейна из клуба Мар-а-Лаго из-за неприемлемого поведения.