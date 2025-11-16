14 листопада у Мар-а-Лаго пройшло весілля у фінансиста Майкла Вілкерсона, відомого книгами про "американську винятковість". У розпал святкувань в готелі без запрошення з'явився Трамп, передає 24 Канал із посиланням на The Mirror.

Що Трамп робив на весіллі у Вілкерсона?

Політик почав розмовляти з молодятами про потойбічне життя і як "може потрапити до раю". Під час бесіди Трамп відволікся, побачивши правого радіоведучого Еріка Метаксаса, та почав кричати, що саме він "проведе його на небеса".

Метаксас, який є відданим прихильником нинішнього президента США, сказав, що весілля його друга не найкраще місце для розмов про потойбічне життя. Він додав, що колись із задоволенням обговорить це питання з президентом, але не на святі.

Довідка: Ерік Метаксас відомий своїми християнськими текстами, біографіями історичних постатей і понад 30 дитячими книжками, включно з двома про Трампа. Раніше він стверджував, що результати виборів 2020 року були сфальсифіковані, а також нібито вдарив протестувальника проти Трампа.

Також Трамп також похвалив молодят. Він пожартував, що хоче використати фото пари в рекламі готелю.

Поява президента викликала різну реакцію: прихильники Метаксаса були у захваті, а інші критикували Трампа, кажучи, що він не повинен був втручатися в приватне свято.

До слова, це не перший випадок, коли Трамп обговорює рай публічно. У серпні він заявив, що "може не потрапити до раю", і що чув, ніби "в нього не найкращі перспективи".

Він також казав, що хоче "бути хорошим", щоб "довести Богові", що заслуговує на "наступний крок".

Згодом він зізнався журналістам на борту Air Force One: "Не думаю, що щось може провести мене до раю. Можливо, я не дуже підходжу для раю".

Президент навіть сказав: "Я, можливо, вже в раю прямо зараз, коли ми летимо на борту Air Force One. Не впевнений, що взагалі зможу туди потрапити".

Трамп без запрошення прийшов на весілля у Мар-а-Лаго: дивіться відео

Довідка: Трамп має звичку з'являтися на весіллях і зборах без запрошення. У 2021 році він втрутився на весілля в Мар-а-Лаго, щоб поскаржитися на Іран, а в 2023 році – на зібрання у своєму гольф-клубі в Нью-Джерсі, лише за кілька годин після того, як заявив у суді, що не винен у спробах скасувати результати виборів 2020 року.

Американські конгресмени оприлюднили понад 20 тисяч сторінок документів зі спадщини Джеффрі Епштейна, засудженого секс-злочинця, який помер у 2019 році.

Серед матеріалів є згадки про Дональда Трампа. У листуванні 2011 року Епштейн стверджує, що Вірджинія Джуффре, яка в 2025 році наклала на себе руки, годинами проводила час із Трампом. Водночас Джуффре ніколи не звинувачувала Трампа в протиправних діях.

Також у документах є листування Епштейна з журналістом Майклом Вулфом у 2015 – 2019 роках, де під час передвиборчої кампанії Трампа Вулф радив або завдати шкоди кандидату, або врятувати його від скандалу для політичного боргу.

У жовтні 2016-го Вулф пропонував Епштейну інтерв'ю, що "доб'є Трампа назавжди".

Білий дім назвав дії демократів "фейковою кампанією", наголосивши, що Трамп ще у 2000-х вигнав Епштейна з клубу Мар-а-Лаго через неприйнятну поведінку.