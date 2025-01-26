Отменил запрет Байдена: Трамп будет поставлять Израилю 900-килограммовые бомбы

Дональд Трамп отменил решение администрации Байдена о военной помощи Израилю. Тель-Авив получит 900-килограммовые бомбы.

В мае 2024 года Пентагон прекратил поставки Израилю 900-килограммовых бомб. Это произошло из-за разногласий Нетаньяху и Байдена относительно боевых действий в Газе. Израиль начал операцию в Рафахе несмотря на несогласие США, передает 24 Канал со ссылкой на Axios.

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Трамп возобновил поставки Израилю снарядов большой мощности

Теперь стало известно, что Трамп поручил Пентагону возобновить поставки Израилю 900-килограммовых бомб.

Отмечается, что 1800 бомб MK-84, которые находились на хранении в США, будут поставлены на корабль и доставлены в Израиль в ближайшие дни.

В своей соцсети Трамп написал 25 января: "Многие вещи, которые были заказаны и оплачены Израилем, но не присланы Байденом, сейчас в пути".

Напомним, что 16 января Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и обмене заложниками. Оно начало действие 19 января. Ожидается, что реализация договоренностей будет происходить в четыре этапа. Уже прошли два обмена пленных, в ходе которых были освобождены 7 израильтянок в обмен на сотни палестинских заключенных.