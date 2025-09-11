Об этом в эфире 24 Канала рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, нужно восстановить апелляционный орган.

"ВТО создает панель экспертов. Панель экспертов рассматривает дело, понимает, что США – нарушители. Говорят, что Штаты нарушили. Далее американцы отвечают: "Мы подаем жалобу в апелляционный орган ВТО". Апелляционный орган с января 2020 года не работает. Соответственно эта жалоба становится в очередь, которая формируется уже более 5 лет. Когда до нее дойдет – еще вопрос", – объяснил он.

Иван Ус добавил, что ВТО также нуждается в модернизации, как другие международные институты. В частности, в 2022 году Россию хотели исключить из ВТО. Но такого правила нет. Придумывали разные сценарии, но они не давали результата, потому что в правилах организации нет возможности исключить страну.

Что такое Всемирная торговая организация (ВТО)?

Всемирная торговая организация (ВТО) была основана в январе 1995 года после подписания многостороннего соглашения в Марракеше (Марокко). Это международная организация, которая занимается разработкой правовых норм в сфере мировой торговли и контролирует их выполнение. Ее главными задачами являются стабильное функционирование системы международной торговли, постепенная либерализация рынка, отмена таможенных и других ограничений, а также обеспечение прозрачности торговых процедур.

Трамп и ВТО: главное