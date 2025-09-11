Про це в ефірі 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, потрібно відновити апеляційний орган.

Читайте також Наслідки будуть значними: в Індії оцінили вплив мит США на економіку

"СОТ створює панель експертів. Панель експертів розглядає справу, розуміє, що США – порушники. Кажуть, що Штати порушили. Далі американці відповідають: "Ми подаємо скаргу в апеляційний орган СОТ". Апеляційний орган з січня 2020 року не працює. Відповідно ця скарга стає в чергу, яка формується вже понад 5 років. Коли до неї дійде – ще питання", – пояснив він.

Іван Ус додав, що СОТ також потребує модернізації, як інші міжнародні інституції. Зокрема, у 2022 році Росію хотіли виключити з СОТ. Але такого правила немає. Вигадували різні сценарії, але вони не давали результату, тому що у правилах організації немає можливості виключити країну.

Що таке Світова організація торгівлі (СОТ)?

Світова організація торгівлі (СОТ) була заснована у січні 1995 року після підписання багатосторонньої угоди в Марракеші (Марокко). Це міжнародна організація, яка займається розробкою правових норм у сфері світової торгівлі та контролює їхнє виконання. Її головними завданнями є стабільне функціонування системи міжнародної торгівлі, поступова лібералізація ринку, скасування митних та інших обмежень, а також забезпечення прозорості торгівельних процедур.

Трамп та СОТ: головне