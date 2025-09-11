Про це в ефірі 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, потрібно відновити апеляційний орган.
"СОТ створює панель експертів. Панель експертів розглядає справу, розуміє, що США – порушники. Кажуть, що Штати порушили. Далі американці відповідають: "Ми подаємо скаргу в апеляційний орган СОТ". Апеляційний орган з січня 2020 року не працює. Відповідно ця скарга стає в чергу, яка формується вже понад 5 років. Коли до неї дійде – ще питання", – пояснив він.
Іван Ус додав, що СОТ також потребує модернізації, як інші міжнародні інституції. Зокрема, у 2022 році Росію хотіли виключити з СОТ. Але такого правила немає. Вигадували різні сценарії, але вони не давали результату, тому що у правилах організації немає можливості виключити країну.
Що таке Світова організація торгівлі (СОТ)?
Світова організація торгівлі (СОТ) була заснована у січні 1995 року після підписання багатосторонньої угоди в Марракеші (Марокко). Це міжнародна організація, яка займається розробкою правових норм у сфері світової торгівлі та контролює їхнє виконання. Її головними завданнями є стабільне функціонування системи міжнародної торгівлі, поступова лібералізація ринку, скасування митних та інших обмежень, а також забезпечення прозорості торгівельних процедур.
Трамп та СОТ: головне
Ще у 2019 році лідер США Дональд Трамп пригрозив вийти із СОТ, якщо в цьому буде необхідність. За його словами, організація "роками дурила Штати". Загалом він робив багато заяв щодо організації.
У березні 2025 року стало відомо, що США призупинили свої внески до Світової організації торгівлі. Це пояснювалося прагненням Білого дому скоротити державні витрати.