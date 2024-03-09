Имеет продуманный план: почему Трамп вдруг решил встретиться с Орбаном

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 8 марта прилетел во Флориду, где встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом. Они обменялись любезностями. Орбан, например, поддерживает намерение Трампа вернуться в Белый дом.

Встреча двух политиков глобально не изменила ничего, потому что, судя по информации, которую публиковали американские СМИ, они не обсуждали действительно важных тем. Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, зачем же Трампу была эта встреча.

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Часть предвыборной кампании

Кандидат в президенты США Дональд Трамп вечером 8 марта встретился с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Они заверили друг друга во взаимной поддержке.

Вряд ли там были какие-то договоренности. Я считаю, что это часть предвыборной кампании Трампа. Орбан в глазах Трампа – это человек, который разделяет его консервативные ценности,

– подчеркнул Тарас Загородний.

Бывшему президенту США импонируют лидеры, которые позиционируют себя носителями "правых" ценностей и даже поддерживают антиглобалистские тенденции. Не исключением, собственно является и сам Владимир Путин.

То есть фактически Трамп не разделяет сами методы управления Владимира Путина или Виктора Орбана.

"У Трампа такая манера введения переговоров. Он сейчас специально будет сближаться с такими лидерами, которые раздражают прежде всего Европейский Союз и Великобританию, для того, чтобы "разменять" потом их на переговорах", – отметил политолог.

Встреча Трампа и Орбана: подробнее

Накануне появились сообщения о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил желание встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Мол, Орбан хочет обсудить вопрос войны в Украине, в частности, как ее остановить.

Встреча двух политиков состоялась уже 8 марта во Флориде. Американские СМИ называли встречу "светской", то есть определенной повестки дня не было.

Интересно заметить, что Виктор Орбан убежден, вроде бы, если бы президентом США сейчас был Дональд Трамп, не было бы ни войны в Украине, ни войны на Ближнем Востоке. Дональд Трамп, свою очередь, назвал Орбана "фантастическим лидером".

Добавим, что после встречи в заявлении предвыборной кампании Дональда Трампа говорится о том, что политики обсудили "широкий спектр вопросов, касающихся Венгрии и Соединенных Штатов", в частности первостепенную важность "крепких и безопасных границ для защиты суверенитета каждой нации".

По данным издания Bloomberg, для Орбана встреча с Трампом – шанс избавиться от имиджа "белой вороны" и позиционировать себя как потенциальный мост между Европой и США в случае, если Трамп все-таки победит на выборах США в ноябре.