Трамп отказывается от союзников в пользу диктаторов: почему это путь в никуда

Дональд Трамп полностью переформатирует внешнюю политику США, отказываясь от тесного сотрудничества с союзниками. Вместо них он пытается наладить отношения с диктаторами, жесткие действия которых ему по душе. Но эта "дружба" опасна.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко, отметив, что Трамп больше не хочет тратить слишком много средств на союзников. Он считает, что в современном мире Соединенные Штаты Америки могут быть мощными и без них.

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Трамп в восторге от Путина

Жовтенко отметил, что стратегия Трампа заключается в том, чтобы полностью отказавшись от всех союзов, строить величие Америки, опираясь исключительно на ресурс США. Понятно, что Америка будет чувствовать себя величественной прежде всего на фоне бывших союзников, которые будут гораздо слабее.

Однако стратегически это путь в никуда, потому что все будет хорошо, пока США не столкнутся со своим геополитическим противником – одной из ядерных диктатур или их коалицией. Тогда Соединенные Штаты останутся в одиночестве,

– подчеркнул эксперт по международной безопасности.

Именно поэтому, по его мнению, президент США "бегает" за мировыми диктаторами, в частности, Владимиром Путиным. Трамп прекрасно понимает, что в этой ситуации надо изменить приоритет американской политики и стать с этими диктаторами на одном уровне.

Он делает это для того, чтобы от диктаторов не исходили явные угрозы для США. Кроме того, очевидно у Трампа лично вызывает восхищение политика того самого Путина. Он на международной арене делает все, что захочет и не несет за это с учетом международного права никакой ответственности,

– предположил он.

Трамп от этого в восторге, ведь именно так он понимает силу и величие на мировой арене. Поэтому он выстраивает американскую политику так, чтобы не противопоставлять США диктатурам, "оси зла".

К слову. Трамп ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина диктатором, потому что ранее он так называл Владимира Зеленского, упрекая его в отсутствии выборов. Президент США отказался назвать Путина диктатором, добавив, что "не использует эти слова необдуманно".

Россияне не спешат идти на встречу

Этот стратегический курс на перестройку американской внешней политики объясняет очень много вещей. В частности позицию новых представителей США в ООН и формат общения американской делегации с европейскими союзниками на Мюнхенской конференции по безопасности.

Следующие шаги администрации Трампа, по его мнению, вероятнее также будут ложиться в эту стратегическую канву – отворачиваться от всех своих бывших союзов и союзников, за счет потерь которые, понесут они, накидывать им новые соглашения о сотрудничестве с кабальными условиями. Показательный пример – история с соглашением об украинских природных ресурсах. Европейцам также нужно готовиться к этому.

В то же время вряд ли будет успешной "дружба" Трампа и его окружения с ядерной диктатурой. Потому что стратегический союзник является более надежным другом чем, диктаторы,

– сказал Тарас Жовтенко.

Россияне продемонстрировали это американцам, когда после первой встречи делегаций в Эр-Рияде, следующие почему-то вдруг переносятся. Оказалось, что россияне не готовы ни о чем говорить, потому что на этом этапе достигли от Трампа всего, чего хотели. А сами не будут спешить делать какие-то шаги на встречу.

Отметим, что политолог Владимир Фесенко считает, что Трамп сейчас использует тактику принуждения, политико-экономический рэкет в отношении Украины. Это привело к всплеску антипатии к США со стороны многих украинцев. Такая же ситуация, по его словам, в Канаде и во многих странах мира. По мнению Фесенко, последствия президентства Трампа будут разрушительными, в частности для США.