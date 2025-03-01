Трамп приказал проверить, могут ли США приостановить поставки оружия в Украину, – WSJ

В пятницу, 28 февраля, в Овальном кабинете вспыхнула зажигательная дискуссия между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. После этого президент США приказал проверить, может ли Вашингтон прекратить поставки оружия Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Streat Journal.

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Спор в Белом доме и действия Дональда Трампа

Так, высокопоставленный чиновник администрации Трампа рассказал, что вскоре после спора президент США приказал своим высшим сотрудникам национальной безопасности пересмотреть возможность временно или полностью приостановить текущие поставки оружия в Украину.

Внезапный конец оставил непонятным, какую военную и политическую поддержку администрация Трампа готова предоставить Киеву в ближайшие месяцы,

– пишет издание.

В то же время схватка в Овальном кабинете оставила тусклыми перспективы размещения европейских войск после достижения соглашения, поскольку лидеры дали понять, что такое развертывание потребует определенной формы американской военной поддержки.

Ранее NYT со ссылкой на представителя администрации Трампа тоже сообщал, что Вашингтон может прекратить дальнейшую косвенную поддержку Украины включая другие виды военного финансирования, обменом разведданными и подготовкой военных.