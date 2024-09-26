Я пригрозил бы разнести их города в прах, и не было бы больше угроз, – Трамп об Иране

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп сделал ряд заявлений. В частности, он высказался также и об Иране.

Бывший президент Трамп заявил, что угрожал бы Ирану, если бы победил в выборах. По его словам, он бы разнес это в "пух и прах".

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Иран угрожает

Кандидат от Республиканской партии поблагодарил демократов за то, что они присоединились к законодателям Республиканской партии, чтобы принять закон, который усилит защиту его Секретной службы.

Трамп сказал, что предпринял бы дальнейшие действия, если бы был в Белом доме.

Но прямо сейчас у нас нет такого руководства или необходимых людей, необходимых лидеров,

– отметил он.

Трамп связывает покушения на себя с Ираном. В то же время он подчеркнул, что точно он не знает точно.

В компании Трампа заявили, что экс-президент был проинформирован сотрудниками разведки о вероятных попытках убийства со стороны Ирана.

Кандидат от Республиканской партии ранее в тот же день заявил, что "Иран уже сделал шаги, которые не сработали, но они попытаются еще раз".