Колишній президент Трамп заявив, що погрожував би Ірану, якби переміг у виборах. За його словами, він би розніс це в "пух і прах".

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Іран погрожує

Кандидат від Республіканської партії подякував демократам за те, що вони приєдналися до законодавців Республіканської партії, щоб прийняти закон, який посилить захист його Секретної служби.

Трамп сказав, що вжив би подальших дій, якби був у Білому домі.

Але прямо зараз у нас немає такого керівництва або необхідних людей, необхідних лідерів,

– зазначив він.

Трамп пов'язує замахи на себе з Іраном. Водночас він наголосив, що точно він не знає точно.

У компанії Трампа заявили, що експрезидент був проінформований співробітниками розвідки про ймовірні спроби вбивства з боку Ірану.

Кандидат від Республіканської партії раніше того ж дня заявив, що "Іран вже зробив кроки, які не спрацювали, але вони спробують ще раз".