"Это невероятно": Трамп выразил восхищение украинцами, которые остаются дома несмотря на обстрелы

Президент США Дональд Трамп назвал "невероятным" то, что украинцы остаются дома несмотря на то, что российская ракета может попасть в их дом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в понедельник, 14 июля.

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Трамп высказался о войне в Украине

Дональд Трамп объяснил, что многие люди уехали из Украины, но в то же время многие остались.

Они действительно остаются. Это невероятно, как они остаются, зная, что ракета может попасть в твой дом и твой дом обвалится на тебя..

– сказал президент США.

Он отметил, что в Украине вместо арматуры используют тяжелую бетонную застройку. По словам Трампа, здания, несмотря на их массивность, разрушаются так, будто сделаны из бумаги.

Невероятно видеть, как это происходит и погибает столько людей,

– добавил политик.

Во время пресс-конференции президент США также подчеркнул, что российские войска уничтожают украинскую энергетическую инфраструктуру, а на ее восстановление "понадобятся годы".

К слову, 14 июля Дональд Трамп также рассказал, что США и НАТО удалось достичь нового соглашения. По его словам, теперь американская сторона будет отправлять оружие, а Альянс будет за него платить.