После того, как его чуть не убили, Трамп анонсировал новое публичное мероприятие

15 июля в городе Милвоки, штат Висконсин, состоится съезд республиканцев, на котором будет присутствовать Дональд Трамп. Ожидается, что именно тогда его официально объявят кандидатом в президенты США.

Новое выступление на съезде Республиканской партии Дональд Трамп анонсировал на своей странице в соцсети Truth Social. Политик снова появится перед широкой публикой после того, как на него было совершено покушение 14 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании.

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"С нетерпением жду выступления"

В соцсети Трамп заявил, что только Бог спас его от смерти. Также он отметил, что сейчас, как никогда важно, чтобы американцы были вместе, оставались решительными и устойчивыми, не позволив злу победить.

Я искренне люблю нашу страну, люблю вас всех и с нетерпением жду выступления перед нашей великой нацией на этой неделе в Висконсине,

– написал Трамп.

Тем временем в Милвоки, городе, где соберутся республиканцы усиливают меры безопасности.

Напомним, что на фоне стрельбы у Трампа Джо Байден призвал к снижению напряжения, подчеркнув важность мирного решения споров.