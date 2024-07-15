После того, как его чуть не убили, Трамп анонсировал новое публичное мероприятие
Источник:CNN
15 июля в городе Милвоки, штат Висконсин, состоится съезд республиканцев, на котором будет присутствовать Дональд Трамп. Ожидается, что именно тогда его официально объявят кандидатом в президенты США.
Новое выступление на съезде Республиканской партии Дональд Трамп анонсировал на своей странице в соцсети Truth Social. Политик снова появится перед широкой публикой после того, как на него было совершено покушение 14 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании.
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"С нетерпением жду выступления"
В соцсети Трамп заявил, что только Бог спас его от смерти. Также он отметил, что сейчас, как никогда важно, чтобы американцы были вместе, оставались решительными и устойчивыми, не позволив злу победить.
Я искренне люблю нашу страну, люблю вас всех и с нетерпением жду выступления перед нашей великой нацией на этой неделе в Висконсине,
– написал Трамп.
Тем временем в Милвоки, городе, где соберутся республиканцы усиливают меры безопасности.
Напомним, что на фоне стрельбы у Трампа Джо Байден призвал к снижению напряжения, подчеркнув важность мирного решения споров.