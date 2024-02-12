Трамп посылает негативные сигналы Европе, забывая настоящую историю

Думаю, все слышали недавнее выступление Трампа, где тот обещал "отдать России" союзников по НАТО, если те "не заплатят". Это не первое такое заявление политика. Ранее он уже говорил, что не должен приходить на помощь членам Альянса, поскольку "он знает, что они бы не помогали США". Но здесь есть нюанс.

Европа защищала США, а не наоборот

Последнее заявление тем интересно, что на самом деле единственный случай применения легендарной 5 статьи НАТО – это как раз союзники из Европы пришли на помощь США после террористических атак 11 сентября 2001 года.

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Тогда союзники по НАТО защищали США и в Ираке, и в Афганистане. Они понесли жертвы в сотни военнослужащих. Эстония, Латвия и Литва тоже, кстати, участвовали в этих операциях и тоже имели потери. Скажу больше, свое участие принимали даже такие нечлены НАТО как Украина. Но сейчас об этом всем можно забыть. Достаточно дождаться избрания Дональда Трампа президентом США.

Но в этой истории есть и положительные моменты, в частности, для нас. В Европе почувствовали, что буквально через год могут остаться без спасительного американского зонтика, на который они привыкли рассчитывать на протяжении десятилетий. Мир становится все менее безопасным местом. Даже для Запада, где люди давно привыкли к представлению о собственной безусловной защите.

Реакция на эти новые реалии пока разная, и напрямую зависит от близости государств к России. Страны Балтии повышают собственные оборонные бюджеты и строят укрепления. Финляндия наращивает военное производство. Кто-то продолжает жить по инерции вчерашним днем. Особенно удивляют поляки. Вам же прямо сказали, что среди государств НАТО вы в приоритете? И не только говорили – регулярно показывали ракетами. Но польские фермеры живут в собственном мире – вечном Диснейленде европейских дотаций, и выходить за его пределы не очень спешат.

Собственно, на это у россиян и основной расчет. Фрагментированность, неспособность на быструю и адекватную реакцию со стороны оппонентов. Изменится ли это? Посмотрим в течение ближайшего года.

Запад уже потратил много времени, надо действовать

При этом, понятно, что никаких целей "захватить все" у россиян пока нет. Показать слабость Запада, развалить НАТО, продемонстрировать, что действует лишь право силы, и эта сила сейчас у них. Где-то такими у россиян могут быть цели. Но в мире существуют не только они. Потенциальных агрессоров хватает.

Поэтому единственный адекватный ответ на это – восстановление военного потенциала Европы. Похоже, тамошние элиты это поняли и активно готовят к этому собственных граждан. В газетах выходят публикации с картами, как именно Россия будет атаковать Европу. Это для наглядности, чтобы мысль о необходимости роста расходов на оборону не казалась уже настолько "дикой".

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Параллельно с этим ставят вопрос об армии. Собственно, а кто там будет служить, если сами европейцы от этой мысли не в восторге? Вопрос довольно интересный. "Бункерный дед" в своем общении с Такером Карлсоном вспомнил нападение Германии на Польшу, которое послужило началом Второй мировой войны. Таким образом, даже он уже начал использовать эти аналогии, о которых другие авторы говорят уже почти два года.

Да, мировая война началась, но то, что должно было стать "польской кампанией вермахта" превратилось в затяжную войну, что позволило большей части Европы делать вид, что ничего не происходит. Поэтому эти годы были с точки зрения европейской безопасности почти упущены. Вместо нормальной подготовки, Европа только ждала, когда же оно все "заморозится", потому что они там очень "устали от войны".

Теперь реальность расползания военного конфликта на другие европейские государства актуальна как никогда, но большинство из них до сих пор не способны адекватно реагировать на вызовы. "Теплая ванна" остается для них слишком комфортной. Но и они будут вынуждены из нее вылезать. Одна проблема – упущенное впустую время.

Пока они могли восстанавливать военную промышленность, они все размышляли над "Корейскими сценариями" для Украины и ныли о "позиционной войне". От реальности все равно не убежишь. Но это можно делать большей или меньшей ценой.