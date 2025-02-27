Трампа спросили, доверяет ли он Путину: президент США ответил в своем стиле

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что доверяет российскому диктатору Владимиру Путину. Он также убежден, что глава страны-агрессорки не нарушит своих обещаний по Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Дональда Трампа в Белом доме.

Смотрите также Разве я это говорил, – Трампа спросили, считает ли он до сих пор Зеленского диктатором

Трамп высказался о доверии к Путину

Журналисты после разговора президента США Дональда Трампа с премьер-министром Великобритании Киром Стармером спросили, доверяет ли американский лидер российскому диктатору Владимиру Путину. В ответ Трамп заметил, что доверяет Путину и убежден, что тот не нарушит своих обещаний по Украине.

Я знаю его уже долгое время и… Я не верю, что он нарушит свое слово. Я... когда мы заключим соглашение, я думаю, что она будет держаться,

– заявил Трамп.

Однако на этом дискуссия не остановилась. Журналисты поинтересовались, почему же тогда британский премьер Кир Стармер не доверяет Путину. В ответ на это Трамп ответил в своем стиле: "Доверяй, но проверяй".

"Проверять надо, потому что никогда не знаешь, что произойдет. Я знаю много людей, о которых можно сказать: "Никаких шансов, что они когда-нибудь обманут тебя", и они самые плохие люди в мире. Я знаю и других, о которых вы уверены, что они вас обманут, и знаете что они на 100% честны, так что вы никогда не знаете, что получите", – объяснил президент США свою позицию.

Также Трамп сообщил, что убежден в том, что удастся заключить мирное соглашение по Украине.