Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Дональда Трампа у Білому домі.

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Трамп висловився про довіру до Путіна

Журналісти після розмови президента США Дональда Трампа з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером запитали, чи довіряє американський лідер російському диктатору Владіміру Путіну. У відповідь Трамп зауважив, що довіряє Путіну та переконаний, що той не порушить своїх обіцянок щодо України.

Я знаю його вже довгий час і… Я не вірю, що він порушить своє слово. Я... коли ми укладемо угоду, я думаю, що вона триматиметься,

– заявив Трамп.

Однак на цьому дискусія не спинилася. Журналісти поцікавилися, чому ж тоді британський прем'єр Кір Стармер не довіряє Путіну. У відповідь на це Трамп відповів у своєму стилі: "Довіряй, але перевіряй".

"Перевіряти треба, бо ніколи не знаєш, що станеться. Я знаю багато людей, про яких можна сказати: "Жодних шансів, що вони колись обдурять тебе", і вони найгірші люди у світі. Я знаю й інших, про яких ви впевнені, що вони вас обдурять, і знаєте що вони на 100% чесні, так що ви ніколи не знаєте, що отримаєте", – пояснив президент США свою позицію.

Також Трамп повідомив, що переконаний у тому, що вдасться укласти мирну угоду щодо України.