Трамп заявил, что хочет резко увеличить добычу редкоземельных металлов в США

Украина и США должны были подписать соглашение о редкоземельных металлах. Однако Дональд Рамп сделал заявление об ископаемых США во время своего выступления перед Конгрессом.

Президент США Дональд Трамп опубликовал план по мерам для внутреннего производства "важных минералов и редкоземельных элементов". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Дональд Трамп 5 марта 2025 года выступает перед Конгрессом США. Он сделал заявление о редкоземельных ископаемых. Что он сказал, читайте на 24 Канале

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Эти ископаемые важны для экономики

Трамп анонсировал важное обращение.

Позже на этой неделе я также сделаю историческое действие, чтобы резко увеличить добычу важнейших минералов и редкоземельных элементов здесь, в США,

– сказал он.

Известно, что редкоземельные материалы, как графит, литий, уран и 17 других химических элементов, имеют решающее значение для экономического роста и национальной безопасности.

Они необходимы для производства электроники, экологически чистых энергетических технологий, в частности ветровых турбин, энергетических сетей и электромобилей, а также некоторых систем вооружения.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых, которое отсрочили на фоне ссоры лидеров государств в Белом доме 28 февраля 2025 года.