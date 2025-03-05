Трамп заявил, что хочет резко увеличить добычу редкоземельных металлов в США
Украина и США должны были подписать соглашение о редкоземельных металлах. Однако Дональд Рамп сделал заявление об ископаемых США во время своего выступления перед Конгрессом.
Президент США Дональд Трамп опубликовал план по мерам для внутреннего производства "важных минералов и редкоземельных элементов". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.
Дональд Трамп 5 марта 2025 года выступает перед Конгрессом США. Он сделал заявление о редкоземельных ископаемых. Что он сказал, читайте на 24 Канале
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Эти ископаемые важны для экономики
Трамп анонсировал важное обращение.
Позже на этой неделе я также сделаю историческое действие, чтобы резко увеличить добычу важнейших минералов и редкоземельных элементов здесь, в США,
– сказал он.
Известно, что редкоземельные материалы, как графит, литий, уран и 17 других химических элементов, имеют решающее значение для экономического роста и национальной безопасности.
Они необходимы для производства электроники, экологически чистых энергетических технологий, в частности ветровых турбин, энергетических сетей и электромобилей, а также некоторых систем вооружения.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых, которое отсрочили на фоне ссоры лидеров государств в Белом доме 28 февраля 2025 года.