Уже использовал это в 2016 году: как эксцентричные заявления Трампа повлияют на его поддержку

Дональд Трамп не перестает удивлять неоднозначными высказываниями во время избирательной кампании. В частности он призвал христиан "выйти и проголосовать" за него и через 4 года им "не придется голосовать снова".

Политолог Валерий Дымов сказал 24 Каналу, что Трамп адресует заявления для своей целевой аудитории, которая будет воспринимать их положительно. В то же время для американцев, которые поддерживают демократов, высказывания экс-президента являются оскорбительными.

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Проиграл более 2 миллионов голосов

Во время предыдущей избирательной кампании Трамп позволял оскорбительное отношение к женщинам, и прогнозировалось, что это повлияет на его поддержку в ключевых для него штатах. Однако там иначе относятся к таким вещам, и такие заявления являются для них приемлемыми.

Так же как выдвинутый Трампом на должность вице-президента Джей Ди Вэнс еще в 2021 году оскорбил Камалу Харрис, заявив, что "все будущее демократов контролируется людьми без детей" (Харрис на самом деле воспитывает двоих детей своего мужа Дага Эмхоффа – 24 Канал).

Из-за этих нападок на Вэнса будут обижаться демократы, либералы. Однако это не его избиратели, они – не целевая аудитория этих посланий,

– подчеркнул политолог.

Мобилизация собственной аудитории в своих целевых штатах – это способы достижения стратегической цели предвыборной кампании Трампа. Его инструменты в этом: интриги, предложение простых решений, много обещаний и критика любых слов и действий действующей администрации.

Это то, что Трамп использовал еще в 2016 году,

– напомнил Валерий Дымов.

Тогда, добавил политолог, Трамп проиграл более 2 миллионов голосов Хиллари Клинтон. Однако он выиграл в ключевых штатах и стал президентом. Наверняка сейчас Трамп рассчитывает на такие же способы и принципы ведения президентской кампании.

Обратите внимание! Трамп во время своей речи на собрании христиан в городе Вест-Палм-Бич призвал их "выйти и проголосовать". Он добавил, что "через 4 года" им не придется "голосовать снова". Мол, "мы сделаем так, что вам не придется голосовать".

В Демократической партии резко отреагировали на эти слова Трампа. В частности в кампании Камалы Харрис назвали "клятвой покончить с демократией".