Політолог Валерій Димов сказав 24 Каналу, що Трамп адресує заяви для своєї цільової аудиторії, яка сприйматиме їх позитивно. Водночас для американців, які підтримують демократів, висловлювання експрезидента є образливими.

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Програв понад 2 мільйонів голосів

Під час попередньої виборчої кампанії Трамп дозволяв образливе ставлення до жінок, і прогнозувалось, що це вплине на його підтримку в ключових для нього штатах. Однак там інакше ставляться до таких речей, і такі заяви є для них прийнятними.

Так само як висунутий Трампом на посаду віцепрезидента Джей Ді Венс ще у 2021 році образив Камалу Гарріс, заявивши, що "все майбутнє демократів контролюється людьми без дітей" (Гарріс насправді виховує двох дітей свого чоловіка Дага Емхоффа – 24 Канал).

Через ці нападки на Венса ображатимуться демократи, ліберали. Однак це не його виборці, вони – не цільова аудиторія цих послань,

– підкреслив політолог.

Мобілізація власної аудиторії у своїх цільових штатах – це способи досягнення стратегічної мети передвиборчої кампанії Трампа. Його інструменти в цьому: інтриги, пропонування простих рішень, багато обіцянок і критика будь-яких слів та дій чинної адміністрації.

Це те, що Трамп використовував ще у 2016 році,

– нагадав Валерій Димов.

Тоді, додав політолог, Трамп програв понад 2 мільйонів голосів Гілларі Клінтон. Однак він виграв у ключових штатах і став президентом. Напевно зараз Трамп розраховує на такі самі способи і принципи ведення президентської кампанії.