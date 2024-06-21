"Россия не собиралась нападать": Трамп придумал новые абсурдные причины начала войны

Дональд Трамп считает, что Байден никогда не должен был обещать Украине членство в НАТО. По его словам, именно это якобы и привело к войне.

Соответствующее заявление экс-президент США сделал в эфире подкаста.

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Дональд Трамп сделал новое заявление о войне

Политик убежден, что вторжение России спровоцировали именно намерения Украины присоединиться к НАТО.

Я уже 20 лет слышу, что если Украина пойдет в НАТО – это будет реальной проблемой для России. Я слышал это долгое время. Я думаю, что именно поэтому эта война началась,

– сказал кандидат в президенты США.

Трамп также отметил, что Байден якобы постоянно говорил неправильные вещи.

И одна из них: он (Байден, – 24 Канал) сказал, что Украина пойдет в НАТО... Когда я слышал, как он говорит, я думал: этот парень начнет войну,

– продолжил политик.

Дональд Трамп уже не впервые акцентировал на том, что война не началась бы, если бы он остался у власти. По его словам, четыре года никто якобы даже не говорил, что Россия пойдет на Украину.

Этого бы никогда не произошло. Россия не собиралась нападать на Украину. Как только я ушел, они начали выстраиваться у границ. И я подумал, что Путин делает это с целью переговоров. Тогда неожиданно они напали,

– подытожил одиозный политик.

Недавно также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет работать с администрацией Трампа, если он победит на выборах президента США. По его словам, Украина строит дипломатические мосты со всеми политическими силами.