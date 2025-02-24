Трамп заявил, что война в Украине может закончиться в течение ближайших недель
Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что уже вскоре война России против Украины может закончиться.
Вопрос могут решить уже в течение нескольких недель, сообщил американский лидер в понедельник, 24 февраля, журналистам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Amaravati Today.
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Президент США подчеркнул, что война в Украине может закончиться очень скоро, если принимать "умные" решения.
Я думаю, мы можем покончить с этим в течение нескольких недель, если будем разумны. Если мы не умны, это будет продолжаться, и это может перерасти в третью мировую войну – а мы этого не хотим,
– заявил он.