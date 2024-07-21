Зеленский отреагировал на планы Трампа закончить войну за 24 часа

"Простой вариант" быстрого окончания войны для Украины будет означать потерю территорий и победу Путина. Именно поэтому Украина никогда на это не пойдет.

Ранее Дональд Трамп Дональд Трамп, который стремится переизбраться на пост президента США, заявил, что он закончит войну в Украине в течение 24 часов после возвращения в Белый дом. В своем новом интервью Владимир Зеленский прокомментировал эти заявления.

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Зеленский прокомментировал заявления Трампа

Президент сказал, что он понимает, что означает такой вариант – остановить бои, отдать территории и забыть о санкциях.

Все будут счастливее, если один человек в мире, неважно – Дональд Трамп это или нет, сможет остановить войну за 24 часа. Вопрос в том, какой ценой и кто ее будет платить,

– подчеркнул президент Украины.

По словам Зеленского, простым вариантом будет подтолкнуть Украину платить – фактически остановиться и отдать часть территорий России.

Путин заберет территорию, создаст победу для своего общества, для мира и все. Никто не сядет в тюрьму, ничего не будет, никакой ответственности, никакого трибунала, ноль. Да, это очень простой путь, но мы никогда на это не пойдем,

– ответил глава государства.

Владимир Зеленский добавил, что в мире не существует ни одного человека, который заставит Украину это сделать, ведь речь идет о целой нации.

К слову, в интервью президент заявил, что Владимир Путин изо всех сил пытается удержать власть. Он также назвал кремлевского диктатора "прагматичным убийцей".