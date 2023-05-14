Он уже был президентом, и тогда была война, – Зеленский прокомментировал громкие обещания Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал закончить войну России против Украины через 24 часа, если его переизберут на второй срок. Однако ему этого не удавалось сделать и до полномасштабного вторжения.

Об этом в интервью итальянским СМИ заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал.

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Трамп не смог завершить войну

Зеленский рассказал, что встречался с Трампом, когда тот был президентом.

Тогда не было полномасштабного вторжения, но была война. Я не уверен, что он тогда был глубоко в этом вопросе, но он не решил этот вопрос,

– заметил президент.

Он добавил, что никто не решил этот вопрос.

"И из-за того, что никто не решил, мы не смогли выйти из этой ситуации, Путин и получил сигнал: "То есть можно так. Немного нужно подождать, нужно поработать со странами и можно пойти дальше". Вот почему он пошел дальше", – подчеркнул украинский лидер.

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Хочет ли Трамп победы Украины

В эфире CNN В начале мая журналистка трижды спросила Дональда Трампа, хотел бы он, чтобы Украина выиграла войну.

Я хочу, чтобы все перестали умирать – и россияне, и украинцы,

– заявил экс-президент США.

По его словам, Европа должна вкладывать в поддержку Украины не меньше США. Мол, Соединенные Штаты дают 170 миллиардов долларов, а Европа – всего 20.

"Должно быть поровну", — считает Трамп.

Кроме того, он начал рассказывать, что сможет прекратить полномасштабную войну в Украине за 24 часа, если снова станет президентом.

"Я встречусь с Путиным, я встречусь с Зеленским. Оба имеют слабые стороны, у обеих есть сильные стороны. Поэтому в течение 24 часов это будет улажено. Это завершится", – заявил Трамп.