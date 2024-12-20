Республиканец сказал, какого "прогресса" достиг Трамп относительно завершения войны в Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о "небольшом прогрессе" относительно окончания войны в Украине. Первый прогресс – это то, что он похвалил украинского лидера Владимира Зеленского, что он хочет мира.

Такое мнение 24 Каналу озвучил общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус. По его словам, Трамп знает, что имеет в виду Зеленский.

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"Трамп похвалил Зеленского. Он сказал, что Зеленский хочет мира. Это невероятный прогресс. Вы думаете Трамп не знает, о каком мире говорит Зеленский? Прекрасно знает", – сказал он.

Украина хочет мира, но нашему государству нужны гарантии безопасности. Это важно, чтобы Россия через некоторое время снова не пыталась оккупировать украинские территории.

Но мое личное желание, чтобы Путин не принял условия Трампа. Вероятнее всего, он так и сделает. Тогда я бы очень хотел, чтобы Трамп показал свой характер, мощность, силу, свою армию. Этого я жду. Надеюсь, Трамп это сделает,

– добавил общественный деятель.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что его команда пытается завершить войну России против Украины. Он отметил, что в этом вопросе уже есть "маленький прогресс".