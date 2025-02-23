США больше не друзья? Важный вывод для Украины

Как-то мы иначе представляли "мир через силу". И вот Украину заставляют подписать соглашение, которое даже не имеет никакого отношения к мирному процессу. В то же время переговоры с Россией начинают с фразы: "Я знаю, что они сильные и могли бы завоевать всю Украину, но просто по доброй воле садятся за стол переговоров".

Об этом заявил Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

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Что не так с соглашением о полезных ископаемых

Я так и вижу, как работают успешные нью-йоркские застройщики. Как ведут переговоры, когда хотят купить новый участок. "Я знаю, друг, что ты состоятельный и тебе не надо продавать этот участок. И ты это делаешь просто потому, что я клевый парень и нравлюсь тебе. И поэтому я дам тебе самую высокую цену, потому что тебе же не надо продавать, на тебя не давят кредиторы, твоим детям не надо оплачивать дорогие университеты и твоя жена не наняла лучшего адвоката по разводам. Поэтому вот тебе цена, вдвое выше рыночной и по рукам".

Где-то так же это работает, правда?

А соглашение о полезных ископаемых – это что? Если бы Дональд Трамп говорил, что Украина или украинская власть не хочет садиться за стол переговоров и поэтому он говорит жестко, то это имело бы объяснение. Но нет. Он сам подтверждает, что украинская власть хочет переговоров. А потом выбрасывает на стол соглашение в стиле "вы нам должны", соглашение в стиле испанских конкистадоров при переговорах с туземцами. Хочет за наш счет получить хоть какой-то успех во время своего президентства.

Теперь они говорят – или вы отдадите долг, которого не существует, или мы отключим вам старлинки и не будем продавать ракеты ПВО, чтобы Владимир Путин смог улучшить позиции на поле боя и уничтожить энергетику? Вот это мир через силу.

Я не знаю, подпишет ли Владимир Зеленский соглашение, которое хочет получить от нас Трамп. Будет ли подписано любое соглашение, которое может полностью измениться по сути, оставшись только по форме победой Трампа. Мы не знаем, удастся ли превратить это соглашение в нечто вменяемое.

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Это едва ли не впервые я пойму, если Украина пошлет Вашингтон в направлении российского военного корабля.

Я понимаю, что нам важно иметь американские инвестиции, и это не только о росте ВВП, а также об уровне лоббизма в будущем. Так же я понимаю, что как минимум 4 года мы будем иметь дело именно с таким США и Трамп никуда не денется.

Но так же я не могу принять соглашение, когда на Украину возлагают обязательства по компенсации по несуществующим долгам. Когда Украину ставят в роль папуасов, где за бусинки забирают все. Когда Украину нагибают, шантажируя еще более глубокими объятиями с Путиным, мотивируя это тезисами российской пропаганды.

Я всегда был за внешнее управление. Но сейчас Вашингтон нуждается во внешнем управлении, а не Киев.

Для нас приемлемо будущее распределение доходов от американских инвестиций. Но ведь никак не долги перед американцами по несуществующим обязательствам.

США нам больше не друзья

Если украинская власть отправит американцев вслед за российским военным кораблем, потому что не сможет добиться переформатирования соглашения – я не буду критиковать украинскую власть. Я буду поддерживать наших. Потому что это настоящий суверенитет.

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Мы не для того боремся в антиколониальной войне с Россией, чтобы попасть в колониальную зависимость от девелоперов из Нью-Йорка. Хватит с нас киевских застройщиков и их жадности.

Так же я буду приветствовать соглашение, если удастся его привести к вменяемому виду, и оно будет касаться исключительно будущих рентных платежей по тем ископаемым, которые американцы или их партнеры будут добывать.

Я хочу, чтобы украинская власть чувствовала поддержку и имела пространство для маневров. Даже если этот маневр требует непубличного ссылки американцев. Даже тогда, когда под угрозой становится дальнейшая поддержка.

США теперь не являются друзьями, а значит с ними можно разговаривать жестко. Они теперь не поддерживают демократию в Украине, они не способствуют реформам. Так почему мы должны переживать за их чувства?

Трамп не любит нас, но он зависим он американского общества. И мы должны использовать и опираться на эту зависимость. Надо понимать, что у Трампа также есть мотивация – и поддерживать Украину, и принести своим избирателям хоть какую-то сделку. Потому что пока ему нечем похвастаться. Он уже провалил обещанную депортацию. Уже провалил борьбу с инфляцией. Уже был методично послан канадцами, мексиканцами, датчанами и арабами.

И компенсировать это все за наш счет – не очень хорошая идея.