Упрощает ситуацию: зачем Трамп делает громкие заявления о способности завершить войну в Украине

Дональд Трамп неоднократно обещал очень быстро закончить войну в Украине. Недавно он предложил даже "действенный" инструмент для этого – снижение цены на энергоносители. Однако обещаниям политиков во время избирательной гонки не стоит доверять на сто процентов.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский, отметив, что Дональд Трамп много говорил, что может сделать то или иное, чтобы завершить войну России против Украины. Однако реалии жизни обычно кардинально отличаются от обещаний, которые провозглашаются кандидатами в президенты.

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Почему молчит о своем приятеле

Дональд Трамп недавно заявил, что в случае своей победы на президентских выборах может завершить российско-украинскую войну еще до официального вступления в должность. Для этого он планирует вдвое снизить цены на энергоносители в течение 12 месяцев после инаугурации. Владимир Путин не сможет продолжать боевые действия в Украине, ведь цена на нефть упадет до 40 долларов и это нанесет сокрушительный ущерб экономике России.

Заявления, которые сейчас продуцирует Дональд Трамп и любой кандидат в президенты США, имеют целью объединить вокруг него избирателей и способствовать его победе в ноябре 2024 года,

– отметил эксперт-международник.

Трамп, по его мнению, представляет ситуацию слишком упрощенно, ведь очевидно, что агрессия России кроется не только в ценах на энергоносители. Это государство имеет определенный запас мощности и способно продолжить войну еще некоторое время. Сейчас, несмотря на колебания цен на нефть, Россия не отступает со своих позиций и даже осуществляет контрнаступательные маневры.

Также Москве в последнее время удается обходить санкции, в частности, благодаря странам, с которыми имеет партнерские отношения.

Более того, увеличивается количество участников такого формата как БРИКС. Многие из стран-членов этой организации имеют большие запасы нефти и других ресурсов, и они могут поддерживать друг друга. Это также будет способствовать российскому фронту.

В то же время Трамп почему-то молчит о том, что его приятель – премьер Венгрии Виктор Орбан – продолжает защищать позиции России и не дает возможности Евросоюзу наложить санкции на компанию "Росатом",

– отметил он.

Однако Трамп мог бы сказать, по мнению Желиховского, что если бы стал президентом, то попросил бы своего друга Орбана не блокировать санкций против атомной отрасли России, потому что таким образом она продолжает свою агрессию против Украины.

Сейчас заявления Трампа об окончании войны в Украине – не более чем предвыборная риторика. Интересно узнать, как будет действовать администрация Трампа, если он победит, после инаугурации, когда он будет иметь рычаги правления. Тогда он публично покажет по пунктам свое видение завершения войны. Это было бы наиболее правильно,

– подчеркнул Станислав Желиховский.

Отметим, что ранее Трамп заявлял, что может закончить войну в Украине очень быстро, ведь хорошо "ладит" с Владимиром Путиным. Также он добавил, что "очень хорошо знает" Владимира Зеленского, и поэтому "сможет привлечь" его и "мы решим это очень быстро". Президент Украины ответил Трампу, подчеркнув, что тот ошибается, считая, что Путин остановится в случае, если ему позволить оккупировать Украину.