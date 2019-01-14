Трамп пригрозил разорить Турцию, если Анкара атакует курдов в Сирии

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара во время своих операций будет атаковать сирийских курдов.

Об этом глава Белого дома сообщил в своем Twitter.

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Мы разорим Турцию в том случае, если они атакуют курдов,

– написал Трамп.

Он обратил внимание на то, что "курды в свою очередь не должны провоцировать Турцию". Трамп отметил, что необходимо создать "буферную зону в 20 миль" (около 32 км).

Президент Турции Тайеп Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова начать операцию к востоку от Евфрата, а также в сирийском Манбидж, против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позже он заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря по итогам которого Трамп принял решение вывести американские войска из Сирии.

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 січня 2019 р.

Почему США выводят свои войска из Сирии?19 декабря Президент США Дональд Трамп объявил, что военные его государства победили террористов "Исламского государства" в Сирии. Поэтому глава Белого дома отдал приказ вывести войска США из Сирии.



Из-за решения Трампа с должности уволился представитель США в международной коалиции по борьбе с "Исламской государством" Бретт Макгерк. Таким образом он присоединился к министру обороны США Джеймса Мэттиса, который тоже уволился после решения президента.