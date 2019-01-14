Трамп пригрозив розорити Туреччину, якщо Анкара атакує курдів у Сирії

Президент США Дональд Трамп пригрозив Туреччині розоренням, якщо після відходу американських військ з Сирії Анкара під час своїх операцій буде атакувати сирійських курдів.

Про це очільник Білого дому повідомив у своєму Twitter.

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Ми розоримо Туреччину в тому випадку, якщо вони атакують курдів,

– написав Трамп.

Він звернув увагу на те, що "курди в свою чергу не повинні провокувати Туреччину". Трамп зазначив, що необхідно створити "буферну зону в 20 миль" (близько 32 км).

Президент Туреччини Тайєп Ердоган раніше заявив, що Анкара готова почати операцію на сході від Євфрату, а також в сирійському Манбідж, проти сил самооборони сирійських курдів, якщо США не виведуть їх звідти. Пізніше він заявив, що вирішив відкласти початок військової операції в Сирії після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 14 грудня за підсумками якого Трамп прийняв рішення вивести американські війська із Сирії.

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 січня 2019 р.

Чому США виводять свої війська з Сирії?19 грудня президент США Дональд Трамп оголосив, що військові його держави перемогли терористів "Ісламської держави" в Сирії. Тож голова Білого дому віддав наказ вивести війська США з Сирії.



Через рішення Трампа з посади звільнився представник США у міжнародній коаліції щодо боротьби з "Ісламською державою" Бретт Макгерк. Таким чином він приєднався до міністра оборони США Джеймса Меттіса, який теж звільнився після рішення президента.