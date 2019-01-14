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      Трамп пригрозив розорити Туреччину, якщо Анкара атакує курдів у Сирії

      898 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп пригрозив Туреччині розоренням, якщо після відходу американських військ з Сирії Анкара під час своїх операцій буде атакувати сирійських курдів.

      Про це очільник Білого дому повідомив у своєму Twitter.

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      Ми розоримо Туреччину в тому випадку, якщо вони атакують курдів,
      – написав Трамп.

      Він звернув увагу на те, що "курди в свою чергу не повинні провокувати Туреччину". Трамп зазначив, що необхідно створити "буферну зону в 20 миль" (близько 32 км).

      Президент Туреччини Тайєп Ердоган раніше заявив, що Анкара готова почати операцію на сході від Євфрату, а також в сирійському Манбідж, проти сил самооборони сирійських курдів, якщо США не виведуть їх звідти. Пізніше він заявив, що вирішив відкласти початок військової операції в Сирії після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 14 грудня за підсумками якого Трамп прийняв рішення вивести американські війська із Сирії.

      Чому США виводять свої війська з Сирії?19 грудня президент США Дональд Трамп оголосив, що військові його держави перемогли терористів "Ісламської держави" в Сирії. Тож голова Білого дому віддав наказ вивести війська США з Сирії.

      Через рішення Трампа з посади звільнився представник США у міжнародній коаліції щодо боротьби з "Ісламською державою" Бретт Макгерк. Таким чином він приєднався до міністра оборони США Джеймса Меттіса, який теж звільнився після рішення президента.

      Теги: Новини Туреччини Війна у Сирії Новини політики Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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