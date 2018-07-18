Трамп рассказал, отменит ли санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские санкции в отношении России будут сохранены.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Он также подчеркнул, что согласен с выводами американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

В то же время Трамп уточнил, что какие-либо действия, предпринятые Россией, не повлияли на результат выборов.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Трамп после встречи тет-а-тет с Путиным заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита. Глава Кремля подчеркнул, что российско-американские отношения сейчас переживают непростой период, "однако трудности, напряженная атмосфера, которая сложилась, не имеют объективных причин.

Во время встречи президент России признался, что позиция Дональда Трампа и США относительно украинского Крыма остается неизменной – полуостров был незаконно аннексирован Москвой. Путин также заверил, что Россия готова продлить контракт о транзите газа через Украину в случае урегулирования судебного спора между "Газпромом" и "Нафтогазом".