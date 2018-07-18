Трамп розповів, чи скасує санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські санкції відносно Росії будуть збережені.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Він також підкреслив, що згоден з висновками американських спецслужб про те, що Росія втручалася у вибори президента США в 2016 році.

У той же час Трамп уточнив, що будь-які дії, вжиті Росією, не вплинули на результат виборів.

Нагадаємо, 16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Трамп після зустрічі тет-а-тет з Путіним заявив про "дуже добрий початок" двостороннього саміту. Глава Кремля підкреслив, що російсько-американські відносини зараз переживають непростий період, "проте труднощі, напружена атмосфера, яка склалась, не мають об’єктивних причин.



Під час зустрічі президент Росії зізнався, що позиція Дональда Трампа і США щодо українського Криму залишається незмінною – півострів був незаконно анексований Москвою. Путін також запевнив, що Росія готова продовжити контракт про транзит газу через Україну у разі врегулювання судової суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом".