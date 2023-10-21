5 тысяч долларов за фото в соцсети: суд оштрафовал Дональда Трампа

Бывший президент Соединенных Штатов Америки был оштрафован за фото, которое он обнародовал в социальной сети. На снимке была сотрудница суда.

Бывший президент США Дональд Трамп оштрафован на 5 тысяч долларов за публикацию фотографии сотрудницы судьи с лидером демократического большинства в Сенате Конгресса США Чаком Шумером. Фотография была размещена на странице Трампа в соцсети Truth Social.

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Трамп должен удалить фото

В подписи на фото бывший президент США назвал сотрудницу Энгорона "подругой" Шумера. Штраф вынесли за нарушение запрета что-либо говорить или писать о членах аппарата суда.

Ранее Трампа обязали удалить фотографию из соцсетей. Вскоре он так и поступил, но остался на сайте предвыборной кампании экс-президента.

Не ошибайтесь: в будущем за умышленные или непреднамеренные нарушения к нарушителю будут применяться гораздо более жесткие санкции,

– подчеркнул судья.

По его словам, это могут быть большие штрафы или заключение.

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