5 тысяч долларов за фото в соцсети: суд оштрафовал Дональда Трампа
Источник:CNN
Бывший президент Соединенных Штатов Америки был оштрафован за фото, которое он обнародовал в социальной сети. На снимке была сотрудница суда.
Бывший президент США Дональд Трамп оштрафован на 5 тысяч долларов за публикацию фотографии сотрудницы судьи с лидером демократического большинства в Сенате Конгресса США Чаком Шумером. Фотография была размещена на странице Трампа в соцсети Truth Social.
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Трамп должен удалить фото
В подписи на фото бывший президент США назвал сотрудницу Энгорона "подругой" Шумера. Штраф вынесли за нарушение запрета что-либо говорить или писать о членах аппарата суда.
Ранее Трампа обязали удалить фотографию из соцсетей. Вскоре он так и поступил, но остался на сайте предвыборной кампании экс-президента.
Не ошибайтесь: в будущем за умышленные или непреднамеренные нарушения к нарушителю будут применяться гораздо более жесткие санкции,
– подчеркнул судья.
По его словам, это могут быть большие штрафы или заключение.
Юристка Трампа признала себя виновной в шести преступлениях
- Юрист Сидни Пауэлл признала свою вину во вмешательстве в избирательный процесс. Кроме того, она определяла себя виновной в еще 5 преступлениях. Пауэл влияла на избирательный процесс, потому что хотела повлиять на результаты голосования в 2020 году в пользу тогдашнего президента США Дональда Трампа.
- Известно, что она должна отбыть 6 лет испытательного срока, выплатить 6 тысяч долларов штрафа и написать личные извинения в адрес штата Джорджия и его жителей. Кроме того, она согласилась честно свидетельствовать во время будущих судебных процессов.