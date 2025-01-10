Трамп возмутился из-за приговора по делу о выплате денег порнозвезде

10 января суд Нью-Йорка приговорил Дональда Трампа к "безусловному освобождению" по делу о выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс. Это означает, что к будущему президенту США не применят ни меры лишения свободы, ни штрафа, ни испытательного срока. Несмотря на это республиканец все равно остался недоволен.

Оглашая приговор судья Хуан Мерчан заявил, что имунитет, который Дональду Трампу предоставляет должность президента, является "фактором, который перевешивает все остальные". В то же время судья добавил, что юридические привилегии президентства "не уменьшают серьезности преступления и не оправдывают его совершения". Мерчан отметил, что "единственное полномочие, которое они не предоставляют, – это полномочия стереть вердикт присяжных", передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Трамп будет готовить апелляцию

Напомним, что в мае 2024 года присяжные признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по уголовному делу с порнозвездой. Хотя политик не получил наказание, у него останется формальная судимость.

Трамп недовольно отреагировал на приговор в своей соцсети. Он традиционно обвинил демократов и отметил, что, мол, оснований для открытия дела против него никогда не было.

Настоящее жюри, американский народ, высказался, переизбрав меня большинством голосов на одних из самых значимых выборов в истории. Как убедился американский народ, в этом "деле" "не было ни преступления, ни убытков, ни доказательств, ни фактов, ни закона, только сильно заинтересованный судья, главный свидетель, который был лишен адвокатской лицензии, посрамлен, серийный лжец и преступное вмешательство в выборы,

– заявил политик.

Трамп назвал судебное заседание "спектаклем" и подчеркнул, что будет подавать апелляцию. Республиканец отметил, что "восстановит доверие американцев к некогда великой системе американского правосудия".