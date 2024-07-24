Секретная служба США обратилась к Трампу с важным призывом из-за недавнего покушения, – WP

Представители Секретной службы США призвали кампанию действующего кандидата в президенты Дональда Трампа прекратить планирование крупных митингов под открытым небом и других мероприятий на открытом пространстве.

Такую просьбу осуществили на фоне недавнего покушения на экс-президента в городке Батлер в Пенсильвании, которое произошло 13 июля. После этого Секретная служба США усилила меры безопасности для Дональда Трампа.

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Секретная служба США призывает Трампа избегать выступлений под открытым небом

Ссылаясь на собственные источники, издание Washington Post сообщило, что сотрудники Секретной службы США рекомендовали штабу Дональда Трампа отказаться от планирования крупных митингов и других мероприятий под открытым небом и с большим скоплением людей после покушения в городке Батлер.

После стрельбы агенты Секретной службы передали советникам предвыборной кампании Трампа о своей обеспокоенности относительно больших митингов под открытым небом,

– говорится в материале.

Поэтому, как рассказали в окружении республиканца, отныне команда Трампа ищет крытые площадки, такие как баскетбольные арены и другие большие помещения, где могут поместиться тысячи людей, чтобы обезопасить кандидата в президенты Соединенных Штатов.

Еще один близкий к экс-президенту США источник добавил, что сейчас в штабе Трампа не планируют никаких крупных мероприятий под открытым небом. Пресс-секретарь кампании Трампа отказалась от комментариев. Представитель Секретной службы заявил, что ведомство не комментирует свои методы защиты.

К слову, Трамп считает, что "получил пулю за демократию". Это политик заявил большой толпе своих сторонников в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган.