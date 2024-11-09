Трампа это бесит, он пытается дистанцироваться от Путина

Новый президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался о своих связях с Владимиром Путиным. Однако сейчас это не играет ему на руку.

Хоть Трамп заявил, что не исключает разговора с Путиным, впрочем, это не означает, что у них будут дружеские отношения. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Валентин Гладких, объяснив, почему новый президент США захочет дистанцироваться как от Путина, так от России.

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Что раздражает Трампа

Дональд Трамп, учитывая его предвыборную риторику и первую речь после победы на выборах, захочет быстро закончить войну. Гладких считает, что быстро этого сделать не удастся, однако Трамп таки станет катализатором многих процессов, связанные с достижением мира.

Трамп довольно раздражительно реагирует на любую риторику о том, что он имеет какие-то специфические отношения с Россией. Не забывайте упреки о том, что россияне помогли ему выиграть предыдущие выборы. Поэтому, думаю, что он сейчас максимально постарается дистанцироваться от России, чтобы не подпитывать старую риторику о "пророссийском президенте",

– пояснил Валентин Гладких.

Политолог добавил, что не стоит сразу предполагать катастрофические прогнозы, когда говорится о Дональде Трампе и войне в Украине.

Почему США и Европе выгодно, чтобы Украина победила

Несмотря на неоднозначные "мирные планы" Дональда Трампа, которые публиковались в западных СМИ, и призывы к необходимости переговоров, США с высокой вероятностью не дадут Украине проиграть войну. И на это есть причина.

Я могу сказать со всей ответственностью, что есть определенные варианты завершения войны в Украине, которые будут считать в США поражением. Не так поражением Украины, как поражением Соединенных Штатов. Поэтому, думаю, Трамп будет оглядываться на такие возможности и перспективы,

– отметил Гладких.

По мнению политолога, то же можно сказать и о Европе. Ведь избиратели условного Эммануэля Макрона или Олафа Шольца могут поинтересоваться, каких целей достигли их страны, поддерживая Украину в войне. Это, свою очередь, может потянуть соответствующие политические последствия.

"Я уверен, что в своей политике – хочет Трамп этого или нет – ему все равно придется учитывать национальные интересы США. Конечно, формируется общественное мнение, и есть определенные "красные линии", за пределы которых Трамп вряд ли сможет выйти. Не стоит забывать и о соглашении США с Талибаном, а это детище Трампа. Не думаю, что он хочет, чтобы при его президентстве весь мир увидел нечто подобное", – подчеркнул политолог.

Дохийское соглашение

Соглашение о восстановлении мира в Афганистане – мирный договор, подписанный 29 февраля 2020 года в городе Доха (Катар) между США и афганским движением "Талибан". Он предусматривал вывод войск НАТО из Афганистана, запрет деятельности Аль-Каиды на подконтрольных талибам территориях, а также начало переговоров между талибами и афганским правительством.

Соединенные Штаты тогда согласились на начальное сокращение уровня своих сил до июля 2020 года с последующим полным выводом в течение 14 месяцев, если Талибан будет придерживаться своих обязательств. В то же время в следующем году "Талибан" продолжал наступление на афганские силы безопасности и гражданское население и быстро продвигался по всей стране. Уже в 2021 году талибы силой быстро установили контроль над страной. Все солдаты США вывели до 30 августа 2021 года.

Напомним также, что глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что Украина планирует достичь справедливого мира, и четкие шаги для этого изложены в Плане победы, который Владимир Зеленский, в частности, представил и Дональду Трампу.