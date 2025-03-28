28 марта, 20:14
Трамп прокомментировал использование Россией иранских дронов против Украины
Трампа спросили о российских атаках "Шахедами" против Украины. Его ответ очень обтекаемый и в целом циничный.
Как Трамп реагирует на дроновые атаки по Украине
Журналист спросил, почему США не противодействуют атакам "Шахедами". Дословно его вопрос звучал так: "Иранские беспилотники ежедневно атакуют и убивают украинцев. Почему вы ничего не делаете?"
Ответ Трампа впечатляет:
Ну, посмотрим, что будет дальше. Я получаю отчеты об этом [иранские дроны], мы изучаем эти отчеты. Иран производит много беспилотников, и они делают очень эффективные беспилотники,
– сказал лидер США.