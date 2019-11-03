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      Трампа заставляют выбрать из двух вариантов защиты, – Яковина

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / gettyimages

      Палата представителей Конгресса США большинством голосов проголосовала за определение процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа.

      Журналист Иван Яковина в своем блоге "Безумный мир" объяснил, что конгрессмены заставляют главу Белого дома выбрать из двух вариантов защиты.

      По его словам, первый вариант таков: Трамп не признает расследование и импичмент. Заявит, что все неправильно организовали и все делают незаконно.

      Читайте также: Трамп ненавидел Украину с начала пребывания на посту президента США, – СМИ

      "Второй вариант звучит совсем иначе: Вы, конечно, мошенники, но хорошо, давайте разберемся. Я ничего плохого не делал, и сейчас вам это докажу. Вам нужны какие-то документы? Пожалуйста, берите. Вы там ничего страшного не найдете. Хотите допросить кого-то из моих сотрудников – нет проблем ", – сказал журналист.

      Чувствуете разницу? В первом случае – вы виноваты в манипуляциях и махинациях, поэтому видеть вас не хочу. Во втором – я ни в чем не виноват и запросто вам докажу,
      – добавил Яковина

      По мнению Яковины, защита Трампа хотела использовать оба варианта – пользоваться преимуществами открытого процесса, своими правами и свободами, но при этом называть процесс незаконными и требовать его отмены. Однако теперь сделать это не получится и надо выбирать.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Безумный мир":

      Почему Трампу хотят объявить импичмент?

      • В июле во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma".
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося двумя месяцами ранее. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Его текст свидетельствует, Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Этот скандал не прошел без последствий. Из-за него в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.

      Что известно об импичменте президента США?За всю историю США процедуре импичмента были подвергнуты два президента: Эндрю Джонсон в 1868 году и Билл Клинтон в 1998-99 годах. Но оба они были оправданы в Сенате и, следовательно, не были отстранены от должности.

      Ричарда Никсона формально не подвергали импичменту, однако в августе 1974 года он ушел в отставку из-за неминуемой угрозы отстранения от власти в связи с Уотергейтским скандалом.

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      Теги: Новости политики Видеоблоги Новости США Дональд Трамп
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