Трампа заставляют выбрать из двух вариантов защиты, – Яковина

Палата представителей Конгресса США большинством голосов проголосовала за определение процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа.

Журналист Иван Яковина в своем блоге "Безумный мир" объяснил, что конгрессмены заставляют главу Белого дома выбрать из двух вариантов защиты.

По его словам, первый вариант таков: Трамп не признает расследование и импичмент. Заявит, что все неправильно организовали и все делают незаконно.

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"Второй вариант звучит совсем иначе: Вы, конечно, мошенники, но хорошо, давайте разберемся. Я ничего плохого не делал, и сейчас вам это докажу. Вам нужны какие-то документы? Пожалуйста, берите. Вы там ничего страшного не найдете. Хотите допросить кого-то из моих сотрудников – нет проблем ", – сказал журналист.

Чувствуете разницу? В первом случае – вы виноваты в манипуляциях и махинациях, поэтому видеть вас не хочу. Во втором – я ни в чем не виноват и запросто вам докажу,

– добавил Яковина

По мнению Яковины, защита Трампа хотела использовать оба варианта – пользоваться преимуществами открытого процесса, своими правами и свободами, но при этом называть процесс незаконными и требовать его отмены. Однако теперь сделать это не получится и надо выбирать.

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Почему Трампу хотят объявить импичмент?

В июле во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma".

К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося двумя месяцами ранее. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Его текст свидетельствует, Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

Этот скандал не прошел без последствий. Из-за него в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.

Что известно об импичменте президента США?За всю историю США процедуре импичмента были подвергнуты два президента: Эндрю Джонсон в 1868 году и Билл Клинтон в 1998-99 годах. Но оба они были оправданы в Сенате и, следовательно, не были отстранены от должности.



Ричарда Никсона формально не подвергали импичменту, однако в августе 1974 года он ушел в отставку из-за неминуемой угрозы отстранения от власти в связи с Уотергейтским скандалом.