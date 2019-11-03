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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Трампа змушують вибрати з двох варіантів захисту, – Яковина

      421 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / gettyimages

      Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа.

      Журналіст Іван Яковина у своєму блозі "Безумный мир" пояснив, що конгресмени змушують очільника Білого дому вибрати з двох варіантів захисту.

      За його словами, перший варіант такий: Трамп не визнає розслідування й імпічмент. Заявить, що все неправильно організували і все роблять незаконно.

      Читайте також: Трамп ненавидів Україну від початку перебування на посаді президента США, – ЗМІ

      "Другий варіант звучить зовсім інакше: Ви, звичайно, шахраї, але добре, давайте розберемося. Я нічого поганого не робив, і зараз вам це доведу. Вам потрібні якісь документи? Будь ласка, беріть. Ви там нічого страшного не знайдете! Хочете допитати когось із моїх співробітників – немає проблем", – сказав журналіст.

      Відчуваєте різницю? У першому випадку – ви винні в маніпуляціях і махінаціях, тому бачити вас не хочу. У другому – я ні в чому не винен і запросто вам доведу,
      – додав Яковина

      На думку Яковини, захист Трампа хотів використовувати обидва варіанти – користуватися перевагами відкритого процесу, своїми правами і свободами, але при цьому називати процес незаконними і вимагати його скасування. Проте тепер зробити це не вийде і треба вибирати.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Безумный мир":

      Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент?

      • У липні під час телефонної розмови Трамп нібито пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma".
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Цей скандал не минув без наслідків. Через нього у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.

      Що відомо про імпічменти президентам США?За всю історію США процедурі імпічменту були піддані два президенти: Ендрю Джонсон у 1868 році і Білл Клінтон у 1998-99 роках. Але обидва вони були виправдані у Сенаті і, отже, не були відсторонені від посади.

      Річарда Ніксона формально не піддавали імпічменту, однак у серпні 1974 року він пішов у відставку через неминучу загрозу відсторонення від влади у зв'язку з Уотергейтським скандалом.

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      Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Відеоблоги
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