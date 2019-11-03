Трампа змушують вибрати з двох варіантів захисту, – Яковина

Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа.

Журналіст Іван Яковина у своєму блозі "Безумный мир" пояснив, що конгресмени змушують очільника Білого дому вибрати з двох варіантів захисту.

За його словами, перший варіант такий: Трамп не визнає розслідування й імпічмент. Заявить, що все неправильно організували і все роблять незаконно.

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"Другий варіант звучить зовсім інакше: Ви, звичайно, шахраї, але добре, давайте розберемося. Я нічого поганого не робив, і зараз вам це доведу. Вам потрібні якісь документи? Будь ласка, беріть. Ви там нічого страшного не знайдете! Хочете допитати когось із моїх співробітників – немає проблем", – сказав журналіст.

Відчуваєте різницю? У першому випадку – ви винні в маніпуляціях і махінаціях, тому бачити вас не хочу. У другому – я ні в чому не винен і запросто вам доведу,

– додав Яковина

На думку Яковини, захист Трампа хотів використовувати обидва варіанти – користуватися перевагами відкритого процесу, своїми правами і свободами, але при цьому називати процес незаконними і вимагати його скасування. Проте тепер зробити це не вийде і треба вибирати.

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Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент?

У липні під час телефонної розмови Трамп нібито пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському , що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma".

, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

Цей скандал не минув без наслідків. Через нього у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.

Що відомо про імпічменти президентам США?За всю історію США процедурі імпічменту були піддані два президенти: Ендрю Джонсон у 1868 році і Білл Клінтон у 1998-99 роках. Але обидва вони були виправдані у Сенаті і, отже, не були відсторонені від посади.



Річарда Ніксона формально не піддавали імпічменту, однак у серпні 1974 року він пішов у відставку через неминучу загрозу відсторонення від влади у зв'язку з Уотергейтським скандалом.