Всегда против всего: как трампистам удается раскачивать работу Конгресса США
Трамписты продолжают штурмовать и препятствовать работе Конгресса США. Маргинальное крыло, которое подобрал Дональд Трамп, сформировалось после президентства Барака Обамы.
Они всегда против всего – это их главная задача. Об этом 24 Каналу рассказал политический и общественный деятель из США Юрий Рашкин.
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Кому грозят трамписты
По его словам, трамписты постоянно "съедали" спикеров одного за другим, поэтому уже третий раз в Америке не смогли выбрать спикера Конгресса США.
Большинство держится на нескольких голосах, обладающих неописуемой властью. Для того чтобы их побороть, республиканцам в какой-то момент нужно будет переступить через себя, чтобы спасти страну,
– сказал политический деятель.
Сейчас мы наблюдаем ситуацию, в которой партийная принадлежность важнее всего остального, что очень грустно.
Однако я рад, что несколько республиканцев не дают Джиму Джордану возможности стать спикером. Однако он продолжает голосовать, хотя теряет голоса,
– заметил Рашкин.
По его словам, присутствие Джордана в Конгрессе – опасность для Америки, Украины и Израиля, однако для Владимира Путина все наоборот.
Юрий Рашкин об избрании спикера Палаты представителей США: смотреть видео
Куда могут привлечь российские замороженные средства
Как отметил Рашкин, российские замороженные средства могли бы использоваться на восстановление Украины.
Но для этого нужно гораздо больше российских денег. Пока Россия подпишет капитуляцию и согласится платить репарации, возможно 300 миллиардов долларов, большинство из которых в Европе можно будет пустить в действие, чтобы оплатить помощь Украине, чтобы она разобралась с российским монстром рашизма,
– подчеркнул Юрий Рашкин.
Избрание спикера Палаты представителей США
- Палата представителей Конгресса США во вторник, 3 октября, проголосовала за устранение конгрессмена Кевина Маккарти с должности спикера.
- 20 октября Палата представителей США еще раз осталась без спикера. Кандидат от Демократической партии Гаким Джеффрис набрал 210 голосов, республиканец Джим Джордан – 194. Для избрания спикера необходима поддержка не менее 215 голосов.
- Пока палата представителей не выберет спикера, она не может заниматься согласованием бюджета и принимать законы.