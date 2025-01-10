Суд объявил приговор Трампу по делу о выплате денег за "молчание" порноактрисе

Суд огласил приговор Дональду Трампу по делу о подкупе порнозвезды. Будущего президента США освободили от наказания.

Судья Нью-Йорка Хуан Мерчан в пятницу, 10 января, присудил избранному президенту США наказание в виде "безусловного освобождения" по делу о плате за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Трампа освободили от наказания

Во время оглашения приговора Мерчан пояснил, что иммунитет, который Дональду Трампу оказывает должность президента, является "фактором, превосходящим все остальные".

Дональд Трамп, обычный гражданин, Дональд Трамп, обвиняемый в уголовном преступлении, не имел бы права на столь значительную защиту,

– сказал судья.

Сам республиканец присоединился к заседанию по видеосвязи. Во время выступления он назвал суд над собой "охотой на ведьм".

Справка: Дональду Трампу вынесли приговор без наказания, который называется безусловным увольнением. Согласно законодательству штата Нью-Йорк, безусловное увольнение – это приговор, назначенный "без заключения, штрафа или испытательного срока". Он выносится, если судья "считает, что, согласно закону, установление каких-либо условий по освобождению подсудимого не достигнет должной цели". Это означает, что дело Трампа о "выплате денег за молчание" было решено без всякого наказания, которое могло бы помешать его возвращению в Белый дом.

Напомним, что в октябре 2016 года, за месяц до президентских выборов в США, адвокат Трампа Майкл Коэн договорился с адвокатом порноактрисы Сторми Дэниелс о выплате 130 тысяч долларов за неразглашение информации о ее романе с Дональдом Трампом. Трамп и Дэниелс имели интимные отношения в июле 2006 года во время турнира по гольфу на озере Тахо в Калифорнии. Тогда бизнесмен уже был женат на Мелании Трамп. 30 мая 2024 года присяжные признали Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения.