У Трампа есть конкретная причина, чтобы надавить на Путина и Россию

Дональд Трамп имел целью быстро завершить войну, которую начала Россия, однако сейчас его планы несколько изменились. Лидер США, вероятно, не отказывается от этой идеи, однако рычаги давления теперь могут быть применены к Владимиру Путину постепенно.

Такое мнение 24 Канала высказал основатель движения "Демократическая Россия" Евгений Савостьянов, отметив, что Трамп не будет давить на Украину. Кроме того, в администрации США уже не планируют ставить никакие временные ограничения относительно вероятного завершения российско-украинской войны.

Смотрите также Перемирие Шредингера: почему существует только на словах Путина и Трампа и не работает для Украины

Влияние Трампа на завершение войны

Евгений Савостьянов отметил, что не нужно никаких временных границ в вопросах завершения войны на территории Украины.

Это совсем не в интересах Соединенных Штатов Америки. Очень хорошо, что Трамп никуда не спешит и не соглашается идти на уступки Путину для заключения быстрой сделки. Давить на Украину он не будет. Я считаю вопрос уже снят и это хорошо,

– сказал он.

По мнению основателя движения "Демократическая Россия", Трамп очень осторожно и медленно будет усиливать давление на Россию. Все потому, что лидер США осознает угрозу, которую представляет Путин. Поэтому ему и выгодно истощать противника.

Кроме того, Трамп имеет целью стать лидером на рынке нефти, а чтобы это произошло нужно кого-то оттуда вытеснить. Россия является отличным вариантом для американцев.

Президент США стремится помочь собственной нефтепромышленности получить на рынке большую долю. Это станет стимулом для того, чтобы усиливать давление на Путина,

– отметил Евгений Савостьянов.

Он добавил, как только Трамп поймет, что американцы готовы увеличить добычу нефти, тогда он начнет активно влиять на кремлевского диктатора.