Неадекватно, – командир ВСУ отреагировал на решение трансформации Иностранного легиона
- Интернациональный легион трансформируют, чтобы повысить его эффективность, интегрируя иностранных бойцов в штурмовые подразделения Сухопутных войск.
- Капитан ВСУ Даниил Яковлев негативно оценивает трансформацию, предлагая вместо этого создать отдельные части из иностранцев и расширить возможности для их обучения и привлечения.
Интернациональный легион начали трансформировать. Речь идет не о его роспуске, а изменениях для повышения эффективности. Иностранные бойцы стали частью штурмовых подразделений Сухопутных войск.
В Интернациональном легионе служат иностранные добровольцы, которые присоединились к Силам обороны. Это сеть добровольческих формирований, которые выполняют боевые задачи в различных военных структурах. Военнослужащий ВСУ, капитан Даниил Яковлев рассказал 24 Каналу, что максимально негативно относится к решению о трансформации Иностранного легиона.
Смотрите также Многим не понравится, – интервью бойца ВСУ об изменениях в мобилизации, ТЦК и зарплаты военных
"С чем оно связано – я не знаю. Может, кто-то что-то с просоння себе придумал и решил сделать какую-то неадекватную реформу. Вообще не понимаю, зачем это делать", – сказал он.
Как привлекать иностранцев в украинскую армию?
Даниил Яковлев считает, что Украина должна максимально расширять границы для иностранцев. Например, военное командование может способствовать тому, чтобы в Европе, на базах НАТО открыли полигоны и учебные центры, где готовили бы иностранцев, которые хотят воевать в Украине.
Иностранец может прийти, а он является специалистом по связи. А ему говорят: "Ты теперь пойдешь на штурмы, в штурмовое подразделение". Понятно, что он будет думать: "Зачем оно нужно?". Но здесь вопрос в другом. Я думаю, что лучше сделать в тех же корпусах отдельные части из иностранцев, как, например, в Третьем армейском корпусе,
– высказался он.
Иностранцы могут заниматься тактической медициной, эвакуацией или быть водителями тяжелой техники.
Кроме этого военнослужащий считает, что стоит разделять набор иностранцев в Силы обороны по странам, в частности из Латинской Америки, Азии, Африки, Европы. Это позволило бы более эффективно и оперативно привлекать их в украинскую армию.
"Также нужно выделить отдельные самолеты, бюджетные перелеты, бюджетное проживание, питание, чтобы когда иностранец приезжал воевать за Украину, он хотя бы месяц – два не думал, где ему жить, чем питаться, кто его оденет и так далее. Это будет правильный подход. А то, что сказали, что все иностранцы из Интернационального легиона именно в ВСУ, в штурмовые подразделения – это как-то не очень", – добавил он.
Часто ли иностранцы уходят из украинской армии?
Военнослужащий ВСУ отметил, что знает иностранцев, которые, к сожалению, покинули Украину после не очень хорошего отношения к себе.
Меня очень огорчает тот факт, что приезжают очень хорошие специалисты из Европы, я с ним проходил службу, но эти люди потом быстро разочаровываются и уезжают домой. Все из-за того, что иностранцы не привыкли, что к ним могут так относиться, как некоторые нехорошие командиры к другим украинцам,
– сказал Даниил Яковлев.
Несмотря на все, надо давать больше возможностей тем подразделениям, где есть иностранцы и которые уже показали результат. Говорится о большем финансировании, чтобы они открыли свои рекрутинговые центры при корпусе.
Что известно об изменениях в Международном легионе?
Французское издание Le Monde сообщило, что в конце 2025 года Генеральный штаб ВСУ якобы принял решение о расформировании Международного легиона. По данным журналистов, второй батальон пытался обжаловать это решение, однако его военных интегрировали в 253-й полк, что может изменить их специализацию и формат службы.
Интернациональные легионы обороны Украины включили в состав штурмовых подразделений Сухопутных войск, в частности в 253-й отдельный штурмовой полк "Арей", однако их боевые задачи остались без изменений. Как сообщили в Сухопутные войска ВСУ, такое решение призвано усилить подразделения благодаря лучшему обеспечению, координации и использованию беспилотных и артиллерийских средств.
В Министерстве обороны Украины опровергли информацию о якобы роспуске Интернационального легиона, подчеркнув, что речь идет о реорганизации для повышения эффективности. Иностранные добровольцы и в дальнейшем служат в подразделениях Сил обороны, в частности в структурах ГУР, ССО, Нацгвардии и ВСУ, а изменения касаются интеграции отдельных батальонов в более способные боевые формирования.