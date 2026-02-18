В Інтернаціональному легіоні служать іноземні добровольці, які долучилися до Сил оборони. Це мережа добровольчих формувань, які виконують бойові завдання у різних військових структурах. Військовослужбовець ЗСУ, капітан Данило Яковлев розповів 24 Каналу, що максимально негативно ставиться до рішення про трансформації Іноземного легіону.
"З чим воно пов'язане – я не знаю. Може, хтось щось з просоння собі придумав і вирішив зробити якусь неадекватну реформу. Взагалі не розумію, навіщо це робити", – сказав він.
Як залучати іноземців до українського війська?
Данило Яковлев вважає, що Україна має максимально розширювати кордони для іноземців. Наприклад, військове командування може сприяти тому, щоб у Європі, на базах НАТО відкрили полігони та навчальні центри, де готували б іноземців, які хочуть воювати в Україні.
Іноземець може прийти, а він є спеціалістом по зв'язку. А йому кажуть: "Ти тепер підеш на штурми, у штурмовий підрозділ". Зрозуміло, що він буде думати: "Навіщо воно потрібно?". Але тут питання в іншому. Я думаю, що краще зробити у тих самих корпусах окремі частини з іноземців, як, наприклад, у Третьому армійському корпусі,
– висловився він.
Іноземці можуть займатись тактичною медициною, евакуацією або бути водіями тяжкої техніки.
Окрім цього військовослужбовець вважає, що варто розділяти набір іноземців до Сил оборони по країнах, зокрема з Латинської Америки, Азії, Африки, Європи. Це дозволило б більш ефективно та оперативно залучати їх до українського війська.
"Також потрібно виділити окремі літаки, бюджетні перельоти, бюджетне проживання, харчування, щоб коли іноземець приїздив воювати за Україну, він хоча б місяць – два не думав, де йому жити, чим харчуватися, хто його одягне і так далі. Це буде правильний підхід. А те, що сказали, що усі іноземці з Інтернаціонального легіону саме в ЗСУ, у штурмові підрозділи – це якось не дуже", – додав він.
Чи часто іноземці йдуть з української армії?
Військовослужбовець ЗСУ зазначив, що знає іноземців, які, на жаль, покинули Україну після не дуже хорошого ставлення до себе.
Мене дуже засмучує той факт, що приїжджають дуже хороші спеціалісти з Європи, я з ним проходив службу, але ці люди потім швидко розчаровуються і їдуть додому. Усе через те, що іноземці не звикли, що до них можуть так ставитися, як деякі нехороші командири до інших українців,
– сказав Данило Яковлев.
Попри все, треба давати більше можливостей тим підрозділам, де є іноземці і які вже показали результат. Мовиться про більше фінансування, щоб вони відкрили свої рекрутингові центри при корпусі.
Що відомо про зміни в Міжнародному легіоні?
Французьке видання Le Monde повідомило, що наприкінці 2025 року Генеральний штаб ЗСУ нібито ухвалив рішення про розформування Міжнародного легіону. За даними журналістів, другий батальйон намагався оскаржити це рішення, однак його військових інтегрували до 253-го полку, що може змінити їхню спеціалізацію та формат служби.
Інтернаціональні легіони оборони України включили до складу штурмових підрозділів Сухопутних військ, зокрема до 253-го окремого штурмового полку "Арей", однак їхні бойові завдання залишилися без змін. Як повідомили у Сухопутні війська ЗСУ, таке рішення покликане посилити підрозділи завдяки кращому забезпеченню, координації та використанню безпілотних і артилерійських засобів.
У Міністерстві оборони України спростували інформацію про нібито розпуск Інтернаціонального легіону, наголосивши, що йдеться про реорганізацію для підвищення ефективності. Іноземні добровольці й надалі служать у підрозділах Сил оборони, зокрема в структурах ГУР, ССО, Нацгвардії та ЗСУ, а зміни стосуються інтеграції окремих батальйонів у більш спроможні бойові формування.