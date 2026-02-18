В Інтернаціональному легіоні служать іноземні добровольці, які долучилися до Сил оборони. Це мережа добровольчих формувань, які виконують бойові завдання у різних військових структурах. Військовослужбовець ЗСУ, капітан Данило Яковлев розповів 24 Каналу, що максимально негативно ставиться до рішення про трансформації Іноземного легіону.

Дивіться також Багатьом не сподобається, – інтерв'ю бійця ЗСУ про зміни в мобілізації, ТЦК і зарплати військових

"З чим воно пов'язане – я не знаю. Може, хтось щось з просоння собі придумав і вирішив зробити якусь неадекватну реформу. Взагалі не розумію, навіщо це робити", – сказав він.

Як залучати іноземців до українського війська?

Данило Яковлев вважає, що Україна має максимально розширювати кордони для іноземців. Наприклад, військове командування може сприяти тому, щоб у Європі, на базах НАТО відкрили полігони та навчальні центри, де готували б іноземців, які хочуть воювати в Україні.

Іноземець може прийти, а він є спеціалістом по зв'язку. А йому кажуть: "Ти тепер підеш на штурми, у штурмовий підрозділ". Зрозуміло, що він буде думати: "Навіщо воно потрібно?". Але тут питання в іншому. Я думаю, що краще зробити у тих самих корпусах окремі частини з іноземців, як, наприклад, у Третьому армійському корпусі,

– висловився він.

Іноземці можуть займатись тактичною медициною, евакуацією або бути водіями тяжкої техніки.

Окрім цього військовослужбовець вважає, що варто розділяти набір іноземців до Сил оборони по країнах, зокрема з Латинської Америки, Азії, Африки, Європи. Це дозволило б більш ефективно та оперативно залучати їх до українського війська.

"Також потрібно виділити окремі літаки, бюджетні перельоти, бюджетне проживання, харчування, щоб коли іноземець приїздив воювати за Україну, він хоча б місяць – два не думав, де йому жити, чим харчуватися, хто його одягне і так далі. Це буде правильний підхід. А те, що сказали, що усі іноземці з Інтернаціонального легіону саме в ЗСУ, у штурмові підрозділи – це якось не дуже", – додав він.

Чи часто іноземці йдуть з української армії?

Військовослужбовець ЗСУ зазначив, що знає іноземців, які, на жаль, покинули Україну після не дуже хорошого ставлення до себе.

Мене дуже засмучує той факт, що приїжджають дуже хороші спеціалісти з Європи, я з ним проходив службу, але ці люди потім швидко розчаровуються і їдуть додому. Усе через те, що іноземці не звикли, що до них можуть так ставитися, як деякі нехороші командири до інших українців,

– сказав Данило Яковлев.

Попри все, треба давати більше можливостей тим підрозділам, де є іноземці і які вже показали результат. Мовиться про більше фінансування, щоб вони відкрили свої рекрутингові центри при корпусі.

Що відомо про зміни в Міжнародному легіоні?