В Интернациональном легионе служат иностранные добровольцы, которые присоединились к Силам обороны. Это сеть добровольческих формирований, которые выполняют боевые задачи в различных военных структурах. Военнослужащий ВСУ, капитан Даниил Яковлев рассказал 24 Каналу, что максимально негативно относится к решению о трансформации Иностранного легиона.

"С чем оно связано – я не знаю. Может, кто-то что-то с просоння себе придумал и решил сделать какую-то неадекватную реформу. Вообще не понимаю, зачем это делать", – сказал он.

Как привлекать иностранцев в украинскую армию?

Даниил Яковлев считает, что Украина должна максимально расширять границы для иностранцев. Например, военное командование может способствовать тому, чтобы в Европе, на базах НАТО открыли полигоны и учебные центры, где готовили бы иностранцев, которые хотят воевать в Украине.

Иностранец может прийти, а он является специалистом по связи. А ему говорят: "Ты теперь пойдешь на штурмы, в штурмовое подразделение". Понятно, что он будет думать: "Зачем оно нужно?". Но здесь вопрос в другом. Я думаю, что лучше сделать в тех же корпусах отдельные части из иностранцев, как, например, в Третьем армейском корпусе,

– высказался он.

Иностранцы могут заниматься тактической медициной, эвакуацией или быть водителями тяжелой техники.

Кроме этого военнослужащий считает, что стоит разделять набор иностранцев в Силы обороны по странам, в частности из Латинской Америки, Азии, Африки, Европы. Это позволило бы более эффективно и оперативно привлекать их в украинскую армию.

"Также нужно выделить отдельные самолеты, бюджетные перелеты, бюджетное проживание, питание, чтобы когда иностранец приезжал воевать за Украину, он хотя бы месяц – два не думал, где ему жить, чем питаться, кто его оденет и так далее. Это будет правильный подход. А то, что сказали, что все иностранцы из Интернационального легиона именно в ВСУ, в штурмовые подразделения – это как-то не очень", – добавил он.

Часто ли иностранцы уходят из украинской армии?

Военнослужащий ВСУ отметил, что знает иностранцев, которые, к сожалению, покинули Украину после не очень хорошего отношения к себе.

Меня очень огорчает тот факт, что приезжают очень хорошие специалисты из Европы, я с ним проходил службу, но эти люди потом быстро разочаровываются и уезжают домой. Все из-за того, что иностранцы не привыкли, что к ним могут так относиться, как некоторые нехорошие командиры к другим украинцам,

– сказал Даниил Яковлев.

Несмотря на все, надо давать больше возможностей тем подразделениям, где есть иностранцы и которые уже показали результат. Говорится о большем финансировании, чтобы они открыли свои рекрутинговые центры при корпусе.

Что известно об изменениях в Международном легионе?