Приехала похоронить маму: во Львове избили трансгендерную военную

Во Львове 15 августа избили трансгендерную военную Хелен. Она приехала в город, чтобы похоронить маму.

Хелен вечером 15 августа была на улице в центре Львова. Она ужинала и общалась со своим любимым по видеосвязи.

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Вдруг к Хелену подошел агрессивный незнакомец. Когда военная попросила его уйти, мужчина набросился и ударил ее в нос. При этом он спросил: "ты что, п****р?".

От удара Хелен потеряла координацию, и он ударил ее еще несколько раз, пока ей не удалось отойти на несколько метров,

– говорится в сообщении.

Сразу после нападения Хелен рассказала своим подписчикам, что вся – окровавленная.

Хелен служит уже три года. Она рассказала , посвятила свою жизнь ВСУ добровольно До начала полномасштабного вторжения Хелен уже 1,5 года находилась на контрактной службе. Перед первым выездом в зону ООС у Хелен обнаружили болезнь. Так военная получила статус "ограниченной годности". С этого времени Хелен несет службу в нарядах.

В полиции рассказали, что написавшая заявление Хелен сейчас находится у них и дает показания.