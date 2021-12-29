Трансляцию каналов Шуфрича "Першого незалежного" и UkrLive прекратили после введения санкций
Источник:Детектор Медиа
Президент Украины 28 декабря ввел новые санкции СНБО против каналов Виктора Медведчука. Каналы, созданные журналистами подсанкционных медиа, сразу прекратили транслировать.
28 декабря компания SES приостановила трансляцию каналов Перший незалежний и UkrLive. Причина такого шага – именно введение санкций.
Ранее СНБО ввел санкции против медиахолдингов Медведчука, Козака и Шуфрича
Трансляцию каналов приостановил на время действия санкций
SES действует в рамках закона и выполняет законные требования. На время действия санкций трансляция каналов будет приостановлена,
– сообщили в компании SES.
Карательные ограничения ввели сроком на 5 лет и касаются общества "Медиахолдинг Новости", "Тайм Медиа" и "Телепространство". Компании связаны с нардепами Виктором Медведчуком, Тарасом Козаком и Нестором Шуфричем.
О каких санкциях идет речь:
- блокировка активов;
- ограничение торговых операций;
- запрет на вывод капитала за пределы Украины;
- приостановка экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование лицензий;
- запрет на приватизацию или аренду государственного имущества;
- запрет на использование радиочастотного ресурса Украины;
- ограничение или прекращение телевещания;
- полный или частичный запрет на действия с ценными бумагами;
- запрет на инвестиции в иностранные страны и лицензии от Нацбанка;
- запрет на передачу технологий и объектов интеллектуальной собственности;
- прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами.
Как это было Каналы Zik, 112 и Newsone прекратили свое вещание из-за санкций: фотодоказательство
Что известно о вещателях, против которых ввели санкции:
- "Медиахолдингу Новости" принадлежали каналы ZIK, NewsOne, "112 Україна", "Перший незалежний" и UkrLive.
- До февраля 2021 года владельцами холдинга были Виктор Медведчук и Тарас Козак, которые находятся под санкциями Совета нацбезопасности и обороны.
- В октябре "Медиахолдинг Новости" купил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич.
- Также Шуфрич приобрел "Тайм Медиа" и "Телепространство"
Смотрите видео о том, как попали под санкции каналы Медведчука: