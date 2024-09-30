Какая ситуация с транспортом в Киеве, почему стало меньше троллейбусов и когда поедут электробусы

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Киевский муниципальный транспорт работает с ограничениями уже более четырех лет. Сначала киевляне не могли полноценно пользоваться общественным транспортом во время локдаунов в 2020 – 2021 годах. С началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года в столице полностью остановили движение транспорта, постепенно его восстанавливая до лета 2022-го. Но во время воздушных тревог в столице не работает наземный транспорт и наземные участки метро.

В то же время столичный муниципальный транспорт до сих пор не вышел на уровень до 2022 года. Хотя столица получила новые трамваи, количество выпуска троллейбусов сократилось, а интервалы стали длиннее.

Насколько меньше троллейбусов стало в столице в течение полномасштабной войны, появится ли в Киеве новый вид транспорта и что будет с вагонами метро – читайте в материале 24 Канала.

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Что будет с вагонами метро в Киеве

По состоянию на 2023 год в парке киевского метро – 821 вагон, большинство из них – советского и российского производства, за исключением нескольких подвижных составов, произведенных на Крюковском вагоностроительном заводе в Кременчуге.

До войны почти 80% подвижного состава киевского метрополитена было российского производства. Прекращение этой зависимости в муниципальном издании назвали неотложной стратегической задачей. Более 60% вагонов уже превысило свой срок эксплуатации.

Эту проблему должно решить подписание соглашения между Европейским инвестиционным банком и властями Киева на 50 миллионов евро для приобретения новых вагонов метро. Это должна быть энергоэффективная альтернатива устаревшим вагонам, от украинских или международных поставщиков.

В КГГА уверяют, что это соответствует стратегии развития города Киева до 2025 года и Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года, "которые направлены на создание более устойчивой и надежной системы общественного транспорта".

Будут ли электробусы в столице и какова ситуация с троллейбусами

В Киеве действует 43 маршрута троллейбусов, на которых курсируют машины производства ЛАЗ и "Богдан". С 2022 года с городских улиц исчезли зеленые троллейбусы производства киевского завода "Авиант" – их списали с баланса предприятия в 2023 и 2024 годах в количестве 22 единиц, прокомментировал 24 Каналу исполняющий обязанности главного инженера КП "Киевпастранс" Александр Савицкий.

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Всего с 2022 года в Киеве стало на 32 троллейбуса меньше из-за их непригодности к дальнейшему использованию в транспортной работе, сообщили в "Киевпастрансе".

Приоритетными направлениями для развития электрического общественного транспорта в Киеве определены трамваи и троллейбусы. Троллейбусы с автономным ходом имеют больше преимуществ перед электробусами и не требуют строительства и развития дополнительной инфраструктуры,

– ответили 24 Каналу в "Киевпастрансе".

В то же время и. о. главного инженера муниципального перевозчика не ответил на вопрос 24 Канала, есть ли в планах получения подержанных троллейбусов из Европы, как это было с вагонами метро и автобусами.



Списанный ныне троллейбус "Киевский" завода "Авиант" в 1990-х годах / Фото Thomas E. Fischer

Относительно троллейбусов с автономным ходом – в июне 2024 года директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор рассказал, что Киев объявил закупку таких троллейбусов.

"Троллейбусная контактная сеть Киева сильно развита. Несмотря на это есть незначительные разрывы между левым и правым берегом. Есть также участки, где можно продолжить движение троллейбусов на три километра", – заметил тогда Кандибор.

По словам директора дептранса, троллейбусы с автономным ходом позволят ездить до 30 километров без контактной сети. Они будут иметь аккумуляторную батарею, которая заряжается во время движения.



Без сети троллейбус будет опускать пантограф и проезжать на аккумуляторах до следующей сети, где снова будут цеплять пантограф.

Такие машины дадут возможность без построения новой контактной сети продолжить движение экологически чистого троллейбуса на новых маршрутах. Это прекрасная альтернатива автобусам с двигателями внутреннего сгорания, которые выбрасывают в атмосферу оксиды углерода. Это наши амбициозные планы на будущее,

– сказал Кандибор.

Интересно! Во Львове, в апреле 2023 года заявили о планах перевести все пассажирские перевозки автобусами на электробусы. Это должно произойти до 2035 года, рассказал на Всеукраинском форуме городской мобильности руководитель департамента мобильности городского совета Олег Забарило.



"До 2035 года весь подвижной состав городских автобусов должен быть без двигателя внутреннего сгорания. Это должны быть экологические современные электробусы. У нас есть ряд проектов, в рамках которых мы планируем приобретение электробусов", – заявлял чиновник.

Какова ситуация с электробусами в мире

Электрические автобусы, которые не планируют внедрять в Киеве, – уже несколько лет привычный вид транспорта в европейских городах. А пока мир переходит на электробусы с нулевыми выбросами, Киев остановил развитие электрического транспорта.

Последний раз новая трамвайная линия открывалась в столице в 2012 году, троллейбусная – в 2019 году. За время полномасштабного вторжения электротранспорт стагнирует. Хотя новые трамваи украинского производства выходят на линии, маршрутная сеть страдает – несколько лет на Борщаговке закрыта конечная станция скоростного трамвая из-за строительства ТРЦ. В троллейбусной сети вообще нет развития – ни в новых маршрутах, ни в подвижном составе.

Варшава начала переход на электробусы с 2014 года, в 2019-м на улицах польской столицы курсировало 30 электробусов, в 2020 Варшава закупила 130 удлиненных электробусов от Solaris для курсирования, в частности в Новом Свете и Краковском пригороде. Параллельно с закупкой электробусов польская столица проводила тендеры на зарядные станции для пантографов.

Как заряжается электробус В отличие от троллейбусов, электробусы не нуждаются в контактной сети, однако время от времени должны подзаряжать свои батареи. Это делается во время остановок в определенных местах на маршруте, где устанавливают зарядные станции. Во время зарядки электробус выдвигает пантограф, похожий на троллейбусный.

В начале 2024 года Варшава договорилась о закупке еще 30 электробусов. Это 12 Solaris и 18 Yutong. Всего к 2025 году парк электробусов города на Висле будет насчитывать 202 машины.



Зарядная станция в Варшаве / Фото ZTM Warszawa

Берлин в январе 2024 года заказал 50 электробусов Solaris Urbino 18, которые выйдут на маршруты в течение 2024 – 2025 годов. Существуют планы расширения заказа до 650 электробусов в течение следующих восьми лет. Городской перевозчик BVG сейчас эксплуатирует 140 электробусов Solaris Urbino 12 и Urbino 18.

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Сети электробусов развиваются и в Южной Америке – с помощью Китая. На днях китайская электромобилестроительная компания BYD поставила 100 электрических автобусов компании CUTCSA, крупнейшему в Уругвае оператору электрического общественного транспорта. CUTSCA планирует полностью перейти на электрический автопарк к 2040 году. Всего к 2030 году в Латинской Америке будет развернуто 25 000 электроавтобусов.

Всего около 5900 электробусов эксплуатируются в 41 городе в 12 странах Латинской Америки. Больше всего электробусов в Сантьяго-де-Чили – 2 480.

Не отстает и Нью-Йорк – крупнейший город США весной 2024 года запустил на маршруты 60 новых электробусов для улучшения сообщения в Квинсе, Стейтен-Айленде и Бруклине. Городской оператор MTA планирует достичь 100% нулевого углеродного выброса автобусного парка к 2040 году.

Поставка электробусов профинансировано в основном за счет 70 миллионов долларов США, выделенных Федеральным управлением транспорта (FTA), из которых 20 миллионов долларов – от Двухпартийного закона об инфраструктуре. Электробусы в Нью-Йорке будут быстро заряжаться через инновационные пантографы, установленные на автобусной станции Гранд Авеню в Квинсе.

К 2027 году Нью-Йорк планирует получить две партии электробусов – 205 до конца следующего года и еще 265 впоследствии. Таким образом электробусы распределят по всем 11 депо города.